https://ria.ru/20210331/sayt-1603669396.html

Российский фонд мира обратится в ОБСЕ из-за блокировки сайта RT в Латвии

Российский фонд мира обратится в ОБСЕ из-за блокировки сайта RT в Латвии

Российский фонд мира обратится в ОБСЕ в связи с закрытием в Латвии доступа к сайту "RT на русском", сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:12

2021-03-31T17:12

2021-03-31T17:12

тереза рибейру

"российский фонд мира"

life

елена сутормина

мария захарова

евросоюз

латвия

вильнюс

таллин

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский фонд мира обратится в ОБСЕ в связи с закрытием в Латвии доступа к сайту "RT на русском", сообщила РИА Новости первый вице-президент организации Елена Сутормина.Ранее Латвия заявила, что закрывает доступ к сайту "RT на русском" в исполнение прошлогоднего решения Нацсовета республики по электронным СМИ, запретившего ретранслировать на территории страны семь телеканалов RT."Латвийские власти продолжают планомерно зачищать медийное пространство от всего, что связано с Россией, с русским языком. Закрытие под очевидно надуманными предлогами доступа к сайту "RT на русском" не имеет ничего общего с общепринятыми международными и европейскими стандартами в отношении свободы слова и журналистики. Данная ситуация совершенно недопустима", – считает Сутормина.Власти балтийской республики, по словам общественницы, грубо нарушают взятые на себя международные обязательства по обеспечению свободы слова и свободной работы СМИ, занимаясь цензурой и недобросовестной борьбой с конкурентами."Рассчитываем, что в самое ближайшее время представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ госпожа Тереза Рибейру, а также другие европейские структуры, занимающиеся защитой прав и свобод человека, дадут публичную оценку этому вопиющему факту русофобии. Со своей стороны от Российского фонда мира мы направим соответствующее обращение в ОБСЕ по СМИ с просьбой вмешаться в данную ситуацию с беспрецедентным давлением на русскоязычные СМИ в Латвии", – добавила Сутормина.В июне 2020 года Латвия запретила вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.Девятого февраля национальный совет Латвии по электронным СМИ принял решение о запрете на ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке, в том числе REN TV Baltic и NTV Mir Baltic. Под запрет попали REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс ТВ", HD Life.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20210331/blokirovka-1603668812.html

https://ria.ru/20210324/simonyan-1602711130.html

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

латвия

вильнюс

таллин

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тереза рибейру, "российский фонд мира", life, елена сутормина, мария захарова, евросоюз, латвия, вильнюс, таллин, в мире