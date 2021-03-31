https://ria.ru/20210331/sanktsii-1603704843.html

США возобновят санкции против белорусских компаний

США возобновят санкции против белорусских компаний

США с 26 апреля вновь введут приостановленные санкции против девяти белорусских компаний, сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T21:01

2021-03-31T21:01

2021-03-31T21:20

нед прайс

кгб белоруссии

александр лукашенко

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ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. США с 26 апреля вновь введут приостановленные санкции против девяти белорусских компаний, сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс."В 2015 году министерство финансов издало лицензию, дававшую право на сотрудничество с (находящимися под санкциями) девятью госпредприятиями Белоруссии, которая затем ежегодно продлялась... Сейчас госдепартамент не может рекомендовать продления данных исключений", - сообщил Прайс. Он отметил, что текущая лицензия действует до 26 апреля.В госдепе подчеркнули, что причиной этого является ситуация с правами человека в стране и действиями властей в отношении оппозиции."Ситуация с правами человека является худшей за всю историю независимой Белоруссии", - сказал представитель госдепартамента. По данным Вашингтона, более 300 человек в Белоруссии являются политическими заключенными, и США требуют их немедленного освобождения.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210331/sanktsii-1603664243.html

https://ria.ru/20210221/tikhanovskaya-1598468681.html

минск

белоруссия

сша

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нед прайс, кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире