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В МИД прокомментировали санкции Австралии против россиян
В МИД прокомментировали санкции Австралии против россиян
Москва не оставит без адекватного ответа санкции Австралии против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:50
2021-03-31T18:56
россия
крымский мост
мария захарова
москва
сша
в мире
австралия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва не оставит без адекватного ответа санкции Австралии против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста."После возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г. официальная Канберра, придерживаясь принципа пресловутой "западной солидарности", взяла курс на деградацию российско-австралийских отношений. Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства."Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны", - подчеркнула Захарова.
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россия, крымский мост, мария захарова, москва, сша, в мире, австралия

В МИД прокомментировали санкции Австралии против россиян

18:50 31.03.2021 (обновлено: 18:56 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва не оставит без адекватного ответа санкции Австралии против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста.
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"После возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г. официальная Канберра, придерживаясь принципа пресловутой "западной солидарности", взяла курс на деградацию российско-австралийских отношений. Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.
"Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны", - подчеркнула Захарова.
 
РоссияКрымский мостМария ЗахароваМоскваСШАВ миреАвстралия
 
 
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