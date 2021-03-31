https://ria.ru/20210331/sanktsii-1603688342.html
В МИД прокомментировали санкции Австралии против россиян
В МИД прокомментировали санкции Австралии против россиян
Москва не оставит без адекватного ответа санкции Австралии против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T18:50
2021-03-31T18:50
2021-03-31T18:56
россия
крымский мост
мария захарова
москва
сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Москва не оставит без адекватного ответа санкции Австралии против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Австралия объявила о введении санкций против одного физлица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста."После возвращения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 г. официальная Канберра, придерживаясь принципа пресловутой "западной солидарности", взяла курс на деградацию российско-австралийских отношений. Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели", - говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства."Разумеется, недружественные шаги австралийских правящих кругов не останутся без адекватного ответа с нашей стороны", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20210330/krym-1603475493.html
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россия, крымский мост, мария захарова, москва, сша, в мире, австралия