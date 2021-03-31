https://ria.ru/20210331/sanktsii-1603664243.html

Премьер Белоруссии рассказал о санкциях против стран Запада

Премьер Белоруссии рассказал о санкциях против стран Запада

Белоруссия, вводя ответные экономические меры против стран Запада, будет действовать "очень точечно", а не как западные партнеры, которые применяют "санкционные РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:49

2021-03-31T16:49

2021-03-31T16:49

роман головченко

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Белоруссия, вводя ответные экономические меры против стран Запада, будет действовать "очень точечно", а не как западные партнеры, которые применяют "санкционные дубинки" налево и направо, заявил в среду премьер республики Роман Головченко.Во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в республику отдельных товаров и на импорт услуг юридических лиц государств, которые приняли санкции против Минска, о чем сообщала президентская пресс-служба."Мы в этом плане будем более чистоплотными, если можно так выразиться, потому что западные партнеры применяют санкционные дубинки налево и направо, не разбираясь, оказывая тем самым давление на всю страну. Мы в ответ будем действовать очень точечно", - цитирует Головченко государственная газета "СБ. Беларусь сегодня".

https://ria.ru/20210221/tikhanovskaya-1598468681.html

минск

белоруссия

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роман головченко, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире