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Путин поручил восстановить показатели рынка труда до уровня 2019 года
Путин поручил восстановить показатели рынка труда до уровня 2019 года
Владимир Путин распорядился улучшить показатели российского рынка труда. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:20
2021-03-31T14:20
2021-03-31T15:25
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин распорядился улучшить показатели российского рынка труда.Число безработных россиян по итогам ноября 2020 — января 2021 года по сравнению с предыдущим периодом выросло на 1,3 процентного пункта и составило 4,46 миллиона человек. Президент отметил, что улучшение ситуации зависит прежде всего от роста деловой активности, наращивания капиталовложений в рабочие места и инвестиций.Путин сказал, что власти помогут в повышении квалификации уязвимым категориям: матерям с детьми, гражданам предпенсионного возраста и людям с ограничениями по здоровью. Важно, чтобы каждый россиянин мог использовать преимущества технологического прогресса для расширения своих профессиональных перспектив, добавил он.Кроме того, глава государства поблагодарил профсоюзы и бизнес за усилия по сохранению трудовых коллективов во время пандемии, а также за участие в формировании антикризисных мер поддержки граждан и экономики.Подписанный сегодня документ стал четырнадцатым по счету соглашением, устанавливающим на федеральном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью. Он будет действовать до 2023 года.
https://ria.ru/20201114/rabota-1584587618.html
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россия, экономика, владимир путин
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин
распорядился улучшить показатели российского рынка труда.
"Уже к концу текущего года нужно восстановить рынок труда до уровня 2019 года", — сказал он на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством.
Число безработных россиян по итогам ноября 2020 — января 2021 года по сравнению с предыдущим периодом выросло на 1,3 процентного пункта и составило 4,46 миллиона человек.
Президент отметил, что улучшение ситуации зависит прежде всего от роста деловой активности, наращивания капиталовложений в рабочие места и инвестиций.
Путин сказал, что власти помогут в повышении квалификации уязвимым категориям: матерям с детьми, гражданам предпенсионного возраста и людям с ограничениями по здоровью. Важно, чтобы каждый россиянин мог использовать преимущества технологического прогресса для расширения своих профессиональных перспектив, добавил он.
Кроме того, глава государства поблагодарил профсоюзы и бизнес за усилия по сохранению трудовых коллективов во время пандемии, а также за участие в формировании антикризисных мер поддержки граждан и экономики.
Подписанный сегодня документ стал четырнадцатым по счету соглашением, устанавливающим на федеральном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью. Он будет действовать до 2023 года.