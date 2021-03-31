https://ria.ru/20210331/rezina-1603630837.html
Синоптик рекомендовал не переходить на летнюю резину в Центральной России
Синоптик рекомендовал не переходить на летнюю резину в Центральной России
Жителям центральной России стоит воздержаться от перехода на летнюю резину в ближайшие две недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:36
2021-03-31T14:36
2021-03-31T23:55
россия
погода
евгений тишковец
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594054620_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_de4944884f159b2a2867993c335d8e71.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Жителям центральной России стоит воздержаться от перехода на летнюю резину в ближайшие две недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, апрель в центре России начнется с похолодания.Он добавил, что ночные температуры будут колебаться от минус двух до плюс трех и на дорогах может образоваться гололедица. А днем воздух вряд ли прогреется выше плюс четырех — плюс девяти. В таких условиях и при среднесуточной температуре ниже плюс пяти смена шин преждевременна, считает Тишковец.В начале следующей недели циклоны сменит антициклон — погода улучшится и ощутимо потеплеет: в разгар дня столбики термометров без труда будут преодолевать отметку плюс десять.
https://ria.ru/20210331/aprel-1603629470.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594054620_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_611d488e882055cf22241aaae3bdebfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, евгений тишковец, общество
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости.
Жителям центральной России стоит воздержаться от перехода на летнюю резину в ближайшие две недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
По его словам, апрель в центре России начнется с похолодания.
"Виной тому станет серия североатлантических циклонов, которые будут нести с собой обложные дожди с высокой вероятностью периодического вкрапления мокрого снега", — пояснил синоптик.
Он добавил, что ночные температуры будут колебаться от минус двух до плюс трех и на дорогах может образоваться гололедица. А днем воздух вряд ли прогреется выше плюс четырех — плюс девяти. В таких условиях и при среднесуточной температуре ниже плюс пяти смена шин преждевременна, считает Тишковец.
В начале следующей недели циклоны сменит антициклон — погода улучшится и ощутимо потеплеет: в разгар дня столбики термометров без труда будут преодолевать отметку плюс десять.
"Однако станет ли это началом наступления фенологической и автомобильной весны — пока вопрос открытый, поскольку в середине апреля ожидается очередная волна арктического холода, которая может сопровождаться осадками в смешанной фазе. Поэтому в ближайшие две недели рекомендую воздержаться от переобувки автотранспорта", — заключил синоптик.