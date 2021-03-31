https://ria.ru/20210331/rezina-1603630837.html

Синоптик рекомендовал не переходить на летнюю резину в Центральной России

Синоптик рекомендовал не переходить на летнюю резину в Центральной России

Жителям центральной России стоит воздержаться от перехода на летнюю резину в ближайшие две недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:36

2021-03-31T14:36

2021-03-31T23:55

россия

погода

евгений тишковец

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Жителям центральной России стоит воздержаться от перехода на летнюю резину в ближайшие две недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, апрель в центре России начнется с похолодания.Он добавил, что ночные температуры будут колебаться от минус двух до плюс трех и на дорогах может образоваться гололедица. А днем воздух вряд ли прогреется выше плюс четырех — плюс девяти. В таких условиях и при среднесуточной температуре ниже плюс пяти смена шин преждевременна, считает Тишковец.В начале следующей недели циклоны сменит антициклон — погода улучшится и ощутимо потеплеет: в разгар дня столбики термометров без труда будут преодолевать отметку плюс десять.

https://ria.ru/20210331/aprel-1603629470.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, евгений тишковец, общество