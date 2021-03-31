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Синоптик рекомендовал не переходить на летнюю резину в Центральной России
Синоптик рекомендовал не переходить на летнюю резину в Центральной России
Жителям центральной России стоит воздержаться от перехода на летнюю резину в ближайшие две недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:36
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россия
погода
евгений тишковец
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Жителям центральной России стоит воздержаться от перехода на летнюю резину в ближайшие две недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, апрель в центре России начнется с похолодания.Он добавил, что ночные температуры будут колебаться от минус двух до плюс трех и на дорогах может образоваться гололедица. А днем воздух вряд ли прогреется выше плюс четырех — плюс девяти. В таких условиях и при среднесуточной температуре ниже плюс пяти смена шин преждевременна, считает Тишковец.В начале следующей недели циклоны сменит антициклон — погода улучшится и ощутимо потеплеет: в разгар дня столбики термометров без труда будут преодолевать отметку плюс десять.
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россия, погода, евгений тишковец, общество

Синоптик рекомендовал не переходить на летнюю резину в Центральной России

14:36 31.03.2021 (обновлено: 23:55 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Жителям центральной России стоит воздержаться от перехода на летнюю резину в ближайшие две недели, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, апрель в центре России начнется с похолодания.

"Виной тому станет серия североатлантических циклонов, которые будут нести с собой обложные дожди с высокой вероятностью периодического вкрапления мокрого снега", — пояснил синоптик.

Он добавил, что ночные температуры будут колебаться от минус двух до плюс трех и на дорогах может образоваться гололедица. А днем воздух вряд ли прогреется выше плюс четырех — плюс девяти. В таких условиях и при среднесуточной температуре ниже плюс пяти смена шин преждевременна, считает Тишковец.
В начале следующей недели циклоны сменит антициклон — погода улучшится и ощутимо потеплеет: в разгар дня столбики термометров без труда будут преодолевать отметку плюс десять.

"Однако станет ли это началом наступления фенологической и автомобильной весны — пока вопрос открытый, поскольку в середине апреля ожидается очередная волна арктического холода, которая может сопровождаться осадками в смешанной фазе. Поэтому в ближайшие две недели рекомендую воздержаться от переобувки автотранспорта", — заключил синоптик.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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