https://ria.ru/20210331/rezina-1603554215.html

Вильфанд рассказал, кому из водителей в Москве уже можно менять резину

Вильфанд рассказал, кому из водителей в Москве уже можно менять резину

Менять резину уже сейчас могут те москвичи, которые пользуются автомобилем днем, с 13 до 16 часов, в это время температура будет стабильно выше пяти градусов,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T05:14

2021-03-31T05:14

2021-03-31T10:50

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

авто

москва

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Менять резину уже сейчас могут те москвичи, которые пользуются автомобилем днем, с 13 до 16 часов, в это время температура будет стабильно выше пяти градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый напомнил, что быстрой весны в этом году не ожидается, все еще возможны гололедные явления. Например, в ночь на воскресенье температура будет до минус пяти градусов.

https://ria.ru/20210331/zamorozki-1603552969.html

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2021

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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, авто, москва, общество