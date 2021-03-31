https://ria.ru/20210331/rezina-1603554215.html
Вильфанд рассказал, кому из водителей в Москве уже можно менять резину
Вильфанд рассказал, кому из водителей в Москве уже можно менять резину
Менять резину уже сейчас могут те москвичи, которые пользуются автомобилем днем, с 13 до 16 часов, в это время температура будет стабильно выше пяти градусов,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T05:14
2021-03-31T05:14
2021-03-31T10:50
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Менять резину уже сейчас могут те москвичи, которые пользуются автомобилем днем, с 13 до 16 часов, в это время температура будет стабильно выше пяти градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый напомнил, что быстрой весны в этом году не ожидается, все еще возможны гололедные явления. Например, в ночь на воскресенье температура будет до минус пяти градусов.
https://ria.ru/20210331/zamorozki-1603552969.html
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