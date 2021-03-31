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Вильфанд рассказал, кому из водителей в Москве уже можно менять резину
Вильфанд рассказал, кому из водителей в Москве уже можно менять резину
Менять резину уже сейчас могут те москвичи, которые пользуются автомобилем днем, с 13 до 16 часов, в это время температура будет стабильно выше пяти градусов,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T05:14
2021-03-31T10:50
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
авто
москва
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Менять резину уже сейчас могут те москвичи, которые пользуются автомобилем днем, с 13 до 16 часов, в это время температура будет стабильно выше пяти градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ученый напомнил, что быстрой весны в этом году не ожидается, все еще возможны гололедные явления. Например, в ночь на воскресенье температура будет до минус пяти градусов.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, авто, москва, общество

Вильфанд рассказал, кому из водителей в Москве уже можно менять резину

05:14 31.03.2021 (обновлено: 10:50 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Менять резину уже сейчас могут те москвичи, которые пользуются автомобилем днем, с 13 до 16 часов, в это время температура будет стабильно выше пяти градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Те москвичи, которые предполагают осуществлять свои перемещения на машине с 13 до 16 часов, могут менять резину. Температура будет выше пяти градусов. А утром температура около нуля и гололедица, поэтому для остальных пока рановато. Надо дождаться середины второй пятидневки (апреля. — Прим. ред.), до этого точно не надо всем менять", — сказал Вильфанд.

Ученый напомнил, что быстрой весны в этом году не ожидается, все еще возможны гололедные явления. Например, в ночь на воскресенье температура будет до минус пяти градусов.
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