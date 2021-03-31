Грызлов оценил репутацию Украины в переговорном процессе
19:51 31.03.2021 (обновлено: 19:55 31.03.2021)
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в формате видеоконференции.
Как отметил Грызлов, киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию на заседании контактной группы.
"На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта. Участники обсуждения пришли к общему пониманию, что в логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования, что позволит быстро и эффективно договориться о прекращении взаимных недружественных действий друг против друга", - сказал он по итогам заседания контактной группы.
"Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах", - подчеркнул Грызлов.