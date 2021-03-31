https://ria.ru/20210331/reputatsiya-1603696887.html

Грызлов оценил репутацию Украины в переговорном процессе

Грызлов оценил репутацию Украины в переговорном процессе

Политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:51

2021-03-31T19:51

2021-03-31T19:55

донбасс

борис грызлов

украина

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю, заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в формате видеоконференции.Как отметил Грызлов, киевская делегация заняла прежнюю неконструктивную позицию на заседании контактной группы."На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта. Участники обсуждения пришли к общему пониманию, что в логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования, что позволит быстро и эффективно договориться о прекращении взаимных недружественных действий друг против друга", - сказал он по итогам заседания контактной группы."Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах", - подчеркнул Грызлов.

https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html

донбасс

украина

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донбасс, борис грызлов, украина, в мире