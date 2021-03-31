https://ria.ru/20210331/regiony-1603667331.html

Силуанов сообщил о нормализации ситуации с региональным бюджетами

Силуанов сообщил о нормализации ситуации с региональным бюджетами

Ситуация с региональными бюджетами в текущем году нормализовалась, прирост собственных доходов отмечается в большинстве регионов РФ, сообщил министр финансов... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:02

2021-03-31T17:02

2021-03-31T17:02

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ситуация с региональными бюджетами в текущем году нормализовалась, прирост собственных доходов отмечается в большинстве регионов РФ, сообщил министр финансов Антон Силуанов."В текущем году мы видим, что ситуация с региональными бюджетами нормализовалась. По состоянию на текущий момент, на 22 марта у нас есть последние отчетные данные, рост налоговых и неналоговых доходов регионов - 6,4%. Прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе, то есть в большинстве субъектов Российской Федерации", - сказал он на совещании президента с членами правительства.

https://ria.ru/20210331/baza-1603652114.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, экономика