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Силуанов сообщил о нормализации ситуации с региональным бюджетами
Силуанов сообщил о нормализации ситуации с региональным бюджетами
Ситуация с региональными бюджетами в текущем году нормализовалась, прирост собственных доходов отмечается в большинстве регионов РФ, сообщил министр финансов... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:02
2021-03-31T17:02
антон силуанов
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ситуация с региональными бюджетами в текущем году нормализовалась, прирост собственных доходов отмечается в большинстве регионов РФ, сообщил министр финансов Антон Силуанов."В текущем году мы видим, что ситуация с региональными бюджетами нормализовалась. По состоянию на текущий момент, на 22 марта у нас есть последние отчетные данные, рост налоговых и неналоговых доходов регионов - 6,4%. Прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе, то есть в большинстве субъектов Российской Федерации", - сказал он на совещании президента с членами правительства.
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антон силуанов, экономика

Силуанов сообщил о нормализации ситуации с региональным бюджетами

17:02 31.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Ситуация с региональными бюджетами в текущем году нормализовалась, прирост собственных доходов отмечается в большинстве регионов РФ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"В текущем году мы видим, что ситуация с региональными бюджетами нормализовалась. По состоянию на текущий момент, на 22 марта у нас есть последние отчетные данные, рост налоговых и неналоговых доходов регионов - 6,4%. Прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе, то есть в большинстве субъектов Российской Федерации", - сказал он на совещании президента с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Антон СилуановЭкономика
 
 
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