Путин поручил подготовить параметры поддержки регионов
16:55 31.03.2021 (обновлено: 17:09 31.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в течение двух недель разработать параметры дополнительной финансовой поддержки регионов в нынешнем году, чтобы учесть этот вопрос в предстоящем послании Федеральному Собранию.
"Хочу напомнить, что сейчас идет активная работа над посланием Федеральному Собранию, и в этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году - так, чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному Собранию", - сказал Путин в среду на совещании с кабмином.
Он также попросил участников встречи подготовить конкретные предложения по реструктуризации коммерческой задолженности регионов и по запуску программ развития региональной инфраструктуры.