Путин поручил подготовить параметры поддержки регионов

"Хочу напомнить, что сейчас идет активная работа над посланием Федеральному Собранию, и в этой связи прошу, уважаемые коллеги, в двухнедельный срок определить параметры дополнительной финансовой поддержки субъектов в текущем году - так, чтобы я мог учесть это и в послании Федеральному Собранию", - сказал Путин в среду на совещании с кабмином.