Кудрин заявил о снижении финансовой самостоятельности регионов
13:01 31.03.2021 (обновлено: 13:15 31.03.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Финансовая самостоятельность регионов РФ в последние годы снижается, надо увеличивать долю доходов, которыми они смогут распоряжаться сами, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
"У нас увеличилась централизация доходов в рамках консолидированного бюджета", - сказал Кудрин, выступая с докладом о работе контрольного ведомства за 2020 год.
"Мы увеличиваем дотации субъектам федерации, в том числе связанные и с антикризисными мерами, в том числе связанные с национальными проектами - у нас общий объем поддержки субъектов РФ даже вырос существенно - но это связанная помощь, окрашенная. А самостоятельность субъектов снижается в части тех ресурсов, которыми они могут свободно распоряжаться, и покрытия полномочий субъектов Российской Федерации, на наш взгляд, недостаточно", - заявил он.
"Нам надо увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты РФ будут распоряжаться самостоятельно", - полагает глава Счетной палаты.
С другой стороны, по его словам, в регионах сохраняется низкая финансовая дисциплина, плохое качество прогнозирования и финансового планирования. "Придется в ближайшие два-три года в работе с субъектами РФ уделять внимание вопросам долга", - сказал он.