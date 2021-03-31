https://ria.ru/20210331/regiony-1603607443.html

Кудрин заявил о снижении финансовой самостоятельности регионов

Кудрин заявил о снижении финансовой самостоятельности регионов

Финансовая самостоятельность регионов РФ в последние годы снижается, надо увеличивать долю доходов, которыми они смогут распоряжаться сами, сообщил глава... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:01

2021-03-31T13:01

2021-03-31T13:15

россия

алексей кудрин

счетная палата рф

экономика

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Финансовая самостоятельность регионов РФ в последние годы снижается, надо увеличивать долю доходов, которыми они смогут распоряжаться сами, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации."У нас увеличилась централизация доходов в рамках консолидированного бюджета", - сказал Кудрин, выступая с докладом о работе контрольного ведомства за 2020 год."Мы увеличиваем дотации субъектам федерации, в том числе связанные и с антикризисными мерами, в том числе связанные с национальными проектами - у нас общий объем поддержки субъектов РФ даже вырос существенно - но это связанная помощь, окрашенная. А самостоятельность субъектов снижается в части тех ресурсов, которыми они могут свободно распоряжаться, и покрытия полномочий субъектов Российской Федерации, на наш взгляд, недостаточно", - заявил он."Нам надо увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты РФ будут распоряжаться самостоятельно", - полагает глава Счетной палаты.С другой стороны, по его словам, в регионах сохраняется низкая финансовая дисциплина, плохое качество прогнозирования и финансового планирования. "Придется в ближайшие два-три года в работе с субъектами РФ уделять внимание вопросам долга", - сказал он.

https://ria.ru/20210329/aktsizy-1603323678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей кудрин, счетная палата рф, экономика