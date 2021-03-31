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Кудрин заявил о снижении финансовой самостоятельности регионов
Кудрин заявил о снижении финансовой самостоятельности регионов
Финансовая самостоятельность регионов РФ в последние годы снижается, надо увеличивать долю доходов, которыми они смогут распоряжаться сами, сообщил глава... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:01
2021-03-31T13:15
россия
алексей кудрин
счетная палата рф
экономика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Финансовая самостоятельность регионов РФ в последние годы снижается, надо увеличивать долю доходов, которыми они смогут распоряжаться сами, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации."У нас увеличилась централизация доходов в рамках консолидированного бюджета", - сказал Кудрин, выступая с докладом о работе контрольного ведомства за 2020 год."Мы увеличиваем дотации субъектам федерации, в том числе связанные и с антикризисными мерами, в том числе связанные с национальными проектами - у нас общий объем поддержки субъектов РФ даже вырос существенно - но это связанная помощь, окрашенная. А самостоятельность субъектов снижается в части тех ресурсов, которыми они могут свободно распоряжаться, и покрытия полномочий субъектов Российской Федерации, на наш взгляд, недостаточно", - заявил он."Нам надо увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты РФ будут распоряжаться самостоятельно", - полагает глава Счетной палаты.С другой стороны, по его словам, в регионах сохраняется низкая финансовая дисциплина, плохое качество прогнозирования и финансового планирования. "Придется в ближайшие два-три года в работе с субъектами РФ уделять внимание вопросам долга", - сказал он.
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россия, алексей кудрин, счетная палата рф, экономика

Кудрин заявил о снижении финансовой самостоятельности регионов

13:01 31.03.2021 (обновлено: 13:15 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Финансовая самостоятельность регионов РФ в последние годы снижается, надо увеличивать долю доходов, которыми они смогут распоряжаться сами, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
"У нас увеличилась централизация доходов в рамках консолидированного бюджета", - сказал Кудрин, выступая с докладом о работе контрольного ведомства за 2020 год.
"Мы увеличиваем дотации субъектам федерации, в том числе связанные и с антикризисными мерами, в том числе связанные с национальными проектами - у нас общий объем поддержки субъектов РФ даже вырос существенно - но это связанная помощь, окрашенная. А самостоятельность субъектов снижается в части тех ресурсов, которыми они могут свободно распоряжаться, и покрытия полномочий субъектов Российской Федерации, на наш взгляд, недостаточно", - заявил он.
"Нам надо увеличивать ту долю ресурсов, которыми субъекты РФ будут распоряжаться самостоятельно", - полагает глава Счетной палаты.
С другой стороны, по его словам, в регионах сохраняется низкая финансовая дисциплина, плохое качество прогнозирования и финансового планирования. "Придется в ближайшие два-три года в работе с субъектами РФ уделять внимание вопросам долга", - сказал он.
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РоссияАлексей КудринСчетная палата РФЭкономика
 
 
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