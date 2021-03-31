https://ria.ru/20210331/razgovor-1603612786.html

В Кремле не считают разговор Путина, Меркель и Макрона подменой формата

В Кремле не считают разговор Путина, Меркель и Макрона подменой формата

Переговоры лидеров России, Франции и Германии не стали подменой минского формата, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:22

2021-03-31T13:22

2021-03-31T14:14

россия

эммануэль макрон

ангела меркель

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Переговоры лидеров России, Франции и Германии не стали подменой минского формата, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.Журналисты поинтересовались, действительно ли Москва обозначила Европе "красную линию" по Донбассу. На это Песков ответил, что необходимости обозначать что-либо не было, так как все "красные линии" хороши известны лидерам Германии и Франции.Владимир Путин, Ангела Меркел и Эммануэль Макрон провели накануне вечером переговоры в формате видеоконференции. Президента Украины Владимира Зеленского на них не пригласили. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе.

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

россия

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2021

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россия, эммануэль макрон, ангела меркель, владимир путин, политика