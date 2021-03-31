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В Кремле не считают разговор Путина, Меркель и Макрона подменой формата
В Кремле не считают разговор Путина, Меркель и Макрона подменой формата
Переговоры лидеров России, Франции и Германии не стали подменой минского формата, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:22
2021-03-31T14:14
россия
эммануэль макрон
ангела меркель
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Переговоры лидеров России, Франции и Германии не стали подменой минского формата, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.Журналисты поинтересовались, действительно ли Москва обозначила Европе "красную линию" по Донбассу. На это Песков ответил, что необходимости обозначать что-либо не было, так как все "красные линии" хороши известны лидерам Германии и Франции.Владимир Путин, Ангела Меркел и Эммануэль Макрон провели накануне вечером переговоры в формате видеоконференции. Президента Украины Владимира Зеленского на них не пригласили. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе.
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россия, эммануэль макрон, ангела меркель, владимир путин, политика

В Кремле не считают разговор Путина, Меркель и Макрона подменой формата

13:22 31.03.2021 (обновлено: 14:14 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРаботы по капитальному ремонту Большого Каменного моста
Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Переговоры лидеров России, Франции и Германии не стали подменой минского формата, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Еще раз повторю, это никоим образом не было подменой минского формата. Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточного подробно", — сказал он.

Журналисты поинтересовались, действительно ли Москва обозначила Европе "красную линию" по Донбассу. На это Песков ответил, что необходимости обозначать что-либо не было, так как все "красные линии" хороши известны лидерам Германии и Франции.

"Но в целом именно речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей, речь шла именно о той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих положений. Достаточно детально обменялись мнениями лидеры", — добавил представитель Кремля.

Владимир Путин, Ангела Меркел и Эммануэль Макрон провели накануне вечером переговоры в формате видеоконференции. Президента Украины Владимира Зеленского на них не пригласили. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе.
Местные жители на одной из улиц в поселке Веселое Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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