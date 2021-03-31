https://ria.ru/20210331/radioteleskop-1603580486.html
Китай открыл крупнейший радиотелескоп для астрономов всего мира
Китай открыл крупнейший радиотелескоп для астрономов всего мира
Китай с 31 марта официально открывает крупнейший в мире радиотелескоп FAST для сотрудничества с исследователями со всего мира. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:21
2021-03-31T11:21
2021-03-31T11:21
россия-китай: главное
радиотелескоп fast
китай
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МОСКВА, 31 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай с 31 марта официально открывает крупнейший в мире радиотелескоп FAST для сотрудничества с исследователями со всего мира.Как отмечается в заявлении Государственной астрономической обсерватории при Академии наук Китая, астрономы со всего мира могут зайти на спецсайт телескопа и подать там заявку на наблюдения.Все иностранные заявки будут рассмотрены. Результаты рассмотрения будут опубликованы 20 июля. Исполнение зарубежных заявок стартует в августе.С момента начала своей работы радиотелескоп FAST обнаружил уже 300 пульсаров.
https://ria.ru/20210329/energiya-1603302131.html
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радиотелескоп fast, китай