https://ria.ru/20210331/radioteleskop-1603580486.html

Китай открыл крупнейший радиотелескоп для астрономов всего мира

Китай открыл крупнейший радиотелескоп для астрономов всего мира

Китай с 31 марта официально открывает крупнейший в мире радиотелескоп FAST для сотрудничества с исследователями со всего мира. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:21

2021-03-31T11:21

2021-03-31T11:21

россия-китай: главное

радиотелескоп fast

китай

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МОСКВА, 31 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай с 31 марта официально открывает крупнейший в мире радиотелескоп FAST для сотрудничества с исследователями со всего мира.Как отмечается в заявлении Государственной астрономической обсерватории при Академии наук Китая, астрономы со всего мира могут зайти на спецсайт телескопа и подать там заявку на наблюдения.Все иностранные заявки будут рассмотрены. Результаты рассмотрения будут опубликованы 20 июля. Исполнение зарубежных заявок стартует в августе.С момента начала своей работы радиотелескоп FAST обнаружил уже 300 пульсаров.

https://ria.ru/20210329/energiya-1603302131.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радиотелескоп fast, китай