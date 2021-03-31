https://ria.ru/20210331/rada-1603622265.html

В Раде рассказали о традиции выпивать во время работы ночью

В Раде рассказали о традиции выпивать во время работы ночью

Депутаты Верховной рады Украины любят выпить во время работы поздним вечером, потому что "ночью тяжело на трезвую голову работать", рассказал парламентарий от... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:58

2021-03-31T13:58

2021-03-31T15:53

оппозиционная платформа - за жизнь

нестор шуфрич

петр порошенко

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины любят выпить во время работы поздним вечером, потому что "ночью тяжело на трезвую голову работать", рассказал парламентарий от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.Во вторник вечером в Раде произошла потасовка между экс-президентом Петром Порошенко и депутатами от партии "Слуга народа". Порошенко пытался подойти к трибуне во время выступления депутата от его партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко. Однако представители "Слуги народа" заблокировали проход и помешали ему это сделать.По его словам, "это, как правило, исключения, чем какая-то системность".Шуфрич рассказал также, что несколько лет назад парламент по инициативе оппозиционных депутатов запретил торговать алкоголем в своих стенах, но это не решило проблемы. "В Верховной раде, к глубокому сожалению многих моих коллег, алкоголь больше не продают… Но это не означает, что в рабочих кабинетах наших коллег отсутствуют горячие напитки", - отметил Шуфрич.

https://ria.ru/20210330/poroshenko-1603475818.html

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, нестор шуфрич, петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире