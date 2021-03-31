В Раде рассказали о традиции выпивать во время работы ночью
13:58 31.03.2021 (обновлено: 15:53 31.03.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины любят выпить во время работы поздним вечером, потому что "ночью тяжело на трезвую голову работать", рассказал парламентарий от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
Во вторник вечером в Раде произошла потасовка между экс-президентом Петром Порошенко и депутатами от партии "Слуга народа". Порошенко пытался подойти к трибуне во время выступления депутата от его партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко. Однако представители "Слуги народа" заблокировали проход и помешали ему это сделать.
"Признаю, есть такой грех у моих коллег, особенно когда у нас ночные бдения. Ночью тяжело на трезвую голову работать", - рассказал Шуфрич в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, "это, как правило, исключения, чем какая-то системность".
Шуфрич рассказал также, что несколько лет назад парламент по инициативе оппозиционных депутатов запретил торговать алкоголем в своих стенах, но это не решило проблемы. "В Верховной раде, к глубокому сожалению многих моих коллег, алкоголь больше не продают… Но это не означает, что в рабочих кабинетах наших коллег отсутствуют горячие напитки", - отметил Шуфрич.