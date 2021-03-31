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В Раде рассказали о традиции выпивать во время работы ночью
В Раде рассказали о традиции выпивать во время работы ночью
Депутаты Верховной рады Украины любят выпить во время работы поздним вечером, потому что "ночью тяжело на трезвую голову работать", рассказал парламентарий от... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:58
2021-03-31T15:53
оппозиционная платформа - за жизнь
нестор шуфрич
петр порошенко
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины любят выпить во время работы поздним вечером, потому что "ночью тяжело на трезвую голову работать", рассказал парламентарий от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.Во вторник вечером в Раде произошла потасовка между экс-президентом Петром Порошенко и депутатами от партии "Слуга народа". Порошенко пытался подойти к трибуне во время выступления депутата от его партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко. Однако представители "Слуги народа" заблокировали проход и помешали ему это сделать.По его словам, "это, как правило, исключения, чем какая-то системность".Шуфрич рассказал также, что несколько лет назад парламент по инициативе оппозиционных депутатов запретил торговать алкоголем в своих стенах, но это не решило проблемы. "В Верховной раде, к глубокому сожалению многих моих коллег, алкоголь больше не продают… Но это не означает, что в рабочих кабинетах наших коллег отсутствуют горячие напитки", - отметил Шуфрич.
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оппозиционная платформа - за жизнь, нестор шуфрич, петр порошенко, верховная рада украины, украина, в мире

В Раде рассказали о традиции выпивать во время работы ночью

13:58 31.03.2021 (обновлено: 15:53 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины любят выпить во время работы поздним вечером, потому что "ночью тяжело на трезвую голову работать", рассказал парламентарий от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
Во вторник вечером в Раде произошла потасовка между экс-президентом Петром Порошенко и депутатами от партии "Слуга народа". Порошенко пытался подойти к трибуне во время выступления депутата от его партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко. Однако представители "Слуги народа" заблокировали проход и помешали ему это сделать.
"Признаю, есть такой грех у моих коллег, особенно когда у нас ночные бдения. Ночью тяжело на трезвую голову работать", - рассказал Шуфрич в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, "это, как правило, исключения, чем какая-то системность".
Шуфрич рассказал также, что несколько лет назад парламент по инициативе оппозиционных депутатов запретил торговать алкоголем в своих стенах, но это не решило проблемы. "В Верховной раде, к глубокому сожалению многих моих коллег, алкоголь больше не продают… Но это не означает, что в рабочих кабинетах наших коллег отсутствуют горячие напитки", - отметил Шуфрич.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 16:00
Путину лучше жать руку, чем заглядывать ему в глаза, заявил Порошенко
 
Оппозиционная платформа - За жизньНестор ШуфричПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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