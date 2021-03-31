https://ria.ru/20210331/putin-1603650695.html
Путин поручил провести анализ ситуации в лесохозяйственной отрасли
Путин поручил провести анализ ситуации в лесохозяйственной отрасли
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести анализ ситуации в лесохозяйственной отрасли, чтобы своевременно оказать поддержку тем, кто... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:00
2021-03-31T16:00
2021-03-31T17:12
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести анализ ситуации в лесохозяйственной отрасли, чтобы своевременно оказать поддержку тем, кто нуждается в дополнительной помощи.Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании Путина с кабмином в среду рассказала о введении дополнительных правил в этой отрасли, которые вступят в силу с января 2022 года. Она отметила, что сейчас готовятся нормативные акты, которые обеспечат исполнение поручения президента о запрете вывоза круглых лесоматериалов за рубеж. Зампред правительства пояснила, что вся древесина как сырье будет оставаться в стране для глубокой переработки, и реализовываться будут уже пиломатериалы."Вы понимаете, что последствия после реализации решений подобного рода будут экономические, поэтому нужно быть к этому готовыми, чтобы, как в народе говорят, не было "как обухом по голове". Это все должно быть сделано в плановом режиме и в координации этих шагов с представителями бизнеса", - добавил президент РФ.Вице-премьер РФ Валерия Абрамченко пообещала президенту РФ Владимиру Путину дополнительно проработать механизм реализации изъятой древесины и отдельно доложить.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Во время совещания Путин заслушал доклад Абрамченко по декриминализации и развитию лесной отрасли. Президент обратил внимание на механизм реализации изъятой древесины, поручил продумать реализацию до деталей и устранить криминал в этой сфере, поскольку есть опасность, что при реализации такой древесины к этому процессу "прилепятся те, кто ее незаконно добывает".
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владимир путин, общество
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
заявил, что необходимо провести анализ ситуации в лесохозяйственной отрасли, чтобы своевременно оказать поддержку тем, кто нуждается в дополнительной помощи.
Вице-премьер Виктория Абрамченко
на совещании Путина с кабмином в среду рассказала о введении дополнительных правил в этой отрасли, которые вступят в силу с января 2022 года. Она отметила, что сейчас готовятся нормативные акты, которые обеспечат исполнение поручения президента о запрете вывоза круглых лесоматериалов за рубеж. Зампред правительства пояснила, что вся древесина как сырье будет оставаться в стране для глубокой переработки, и реализовываться будут уже пиломатериалы.
"Люди, которые работают в этой сфере десятилетиями, в целом неплохо заработали, и у них есть достаточные ресурсы для инвестиций в переработку. Тем не менее, во-первых, бизнес должен знать о планах правительства, знать достоверно, знать наверняка и своевременн6о. И второе: нужно провести анализ ситуации в отрасли, с тем, чтобы тем, кто нуждается в дополнительной помощи, эта помощь была бы своевременно и в необходимом объеме оказана", - сказал Путин в ответ.
"Вы понимаете, что последствия после реализации решений подобного рода будут экономические, поэтому нужно быть к этому готовыми, чтобы, как в народе говорят, не было "как обухом по голове". Это все должно быть сделано в плановом режиме и в координации этих шагов с представителями бизнеса", - добавил президент РФ.
Вице-премьер РФ Валерия Абрамченко пообещала президенту РФ Владимиру Путину дополнительно проработать механизм реализации изъятой древесины и отдельно доложить.
Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Во время совещания Путин заслушал доклад Абрамченко по декриминализации и развитию лесной отрасли. Президент обратил внимание на механизм реализации изъятой древесины, поручил продумать реализацию до деталей и устранить криминал в этой сфере, поскольку есть опасность, что при реализации такой древесины к этому процессу "прилепятся те, кто ее незаконно добывает".
"Мы дополнительно проработаем, доложим вам отдельно", - ответила вице-премьер.