https://ria.ru/20210331/putin-1603650695.html

Путин поручил провести анализ ситуации в лесохозяйственной отрасли

Путин поручил провести анализ ситуации в лесохозяйственной отрасли

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести анализ ситуации в лесохозяйственной отрасли, чтобы своевременно оказать поддержку тем, кто... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:00

2021-03-31T16:00

2021-03-31T17:12

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо провести анализ ситуации в лесохозяйственной отрасли, чтобы своевременно оказать поддержку тем, кто нуждается в дополнительной помощи.Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании Путина с кабмином в среду рассказала о введении дополнительных правил в этой отрасли, которые вступят в силу с января 2022 года. Она отметила, что сейчас готовятся нормативные акты, которые обеспечат исполнение поручения президента о запрете вывоза круглых лесоматериалов за рубеж. Зампред правительства пояснила, что вся древесина как сырье будет оставаться в стране для глубокой переработки, и реализовываться будут уже пиломатериалы."Вы понимаете, что последствия после реализации решений подобного рода будут экономические, поэтому нужно быть к этому готовыми, чтобы, как в народе говорят, не было "как обухом по голове". Это все должно быть сделано в плановом режиме и в координации этих шагов с представителями бизнеса", - добавил президент РФ.Вице-премьер РФ Валерия Абрамченко пообещала президенту РФ Владимиру Путину дополнительно проработать механизм реализации изъятой древесины и отдельно доложить.Глава государства в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Во время совещания Путин заслушал доклад Абрамченко по декриминализации и развитию лесной отрасли. Президент обратил внимание на механизм реализации изъятой древесины, поручил продумать реализацию до деталей и устранить криминал в этой сфере, поскольку есть опасность, что при реализации такой древесины к этому процессу "прилепятся те, кто ее незаконно добывает".

https://ria.ru/20210331/putin-1603648729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин, общество