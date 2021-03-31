https://ria.ru/20210331/putin-1603648729.html
Путин оценил ситуацию с паводками и природными пожарами в регионах
Путин оценил ситуацию с паводками и природными пожарами в регионах
Пожароопасный сезон в России фактически начался в 11 регионах, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:50
2021-03-31T15:50
2021-03-31T15:56
россия
дальний восток
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожароопасный сезон в России фактически начался в 11 регионах, сообщил президент РФ Владимир Путин."Знаю, что достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом в ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке. Пожароопасный сезон начинается, фактически начался в 11 субъектах РФ", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.По его словам, паводки угрожают порядка 5 тысячам населенных пунктов, в которых проживают около 1,5 миллиона человек.Президент после докладов о готовности к паводкам и пожарам отметил, что какие бы сюрпризы природа ни преподносила, в стране должны быть готовы к любому развитию событий."Какие бы сюрпризы нам природа ни преподносила, мы, безусловно, должны быть к любому варианту развития событий готовы. Очень на это рассчитываю", - сказал Путин.
https://ria.ru/20210322/pavodok-1602246886.html
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