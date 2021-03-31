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Путин поблагодарил бизнес за усилия по сохранению рабочих мест в пандемию
Путин поблагодарил бизнес за усилия по сохранению рабочих мест в пандемию
Президент России Владимир Путин поблагодарил российские профсоюзы и бизнес за усилия по сохранению трудовых коллективов в период пандемии коронавируса, а также... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:51
2021-03-31T14:52
распространение коронавируса
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российские профсоюзы и бизнес за усилия по сохранению трудовых коллективов в период пандемии коронавируса, а также за участие в формировании антикризисных мер поддержки граждан и экономики.Президент в среду в режиме онлайн принял участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы. Этот документ стал 14-м по счету соглашением, устанавливающим на федеральном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью.Он также отметил "содержательную помощь, которую в условиях эпидемии оказывала правительству российская трехсторонняя комиссия". Президент пояснил, что речь идет об участии представителей РТК в формировании антикризисных мер по поддержке граждан, малых предприятий и наиболее пострадавших отраслей экономики.Он подчеркнул, что подписываемое соглашение - общественно значимый документ, который напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов граждан России, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы. "Чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, мы с вами должны и дальше действовать как настоящие партнеры", - добавил президент РФ.
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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, общество

Путин поблагодарил бизнес за усилия по сохранению рабочих мест в пандемию

14:51 31.03.2021 (обновлено: 14:52 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России
Президент РФ Владимир Путин во время поздравления c Днем войск национальной гвардии России - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российские профсоюзы и бизнес за усилия по сохранению трудовых коллективов в период пандемии коронавируса, а также за участие в формировании антикризисных мер поддержки граждан и экономики.
Президент в среду в режиме онлайн принял участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы. Этот документ стал 14-м по счету соглашением, устанавливающим на федеральном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью.
"Безусловно, и руководители профсоюзов, и представители бизнеса, Российского союза промышленников и предпринимателей много сделали лично для сохранения трудовых коллективов - это была самая главная задача у нас, - сделали много для оказания помощи гражданам и медицинским работникам. Всем вам за это действительно огромное спасибо", - заявил Путин в ходе церемонии.
Он также отметил "содержательную помощь, которую в условиях эпидемии оказывала правительству российская трехсторонняя комиссия". Президент пояснил, что речь идет об участии представителей РТК в формировании антикризисных мер по поддержке граждан, малых предприятий и наиболее пострадавших отраслей экономики.
"Вы на деле в экстраординарной ситуации доказали свою приверженность ценностям социального партнерства. Уверен, такое взаимопонимание послужит прочной основой для решения совместных задач в интересах граждан страны", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что подписываемое соглашение - общественно значимый документ, который напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов граждан России, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы. "Чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, мы с вами должны и дальше действовать как настоящие партнеры", - добавил президент РФ.
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