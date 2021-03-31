https://ria.ru/20210331/putin-1603632973.html
Путин поблагодарил бизнес за усилия по сохранению рабочих мест в пандемию
Путин поблагодарил бизнес за усилия по сохранению рабочих мест в пандемию
Президент России Владимир Путин поблагодарил российские профсоюзы и бизнес за усилия по сохранению трудовых коллективов в период пандемии коронавируса, а также... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:51
2021-03-31T14:51
2021-03-31T14:52
распространение коронавируса
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f640697ca5c33a411290b710661b851e.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российские профсоюзы и бизнес за усилия по сохранению трудовых коллективов в период пандемии коронавируса, а также за участие в формировании антикризисных мер поддержки граждан и экономики.Президент в среду в режиме онлайн принял участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы. Этот документ стал 14-м по счету соглашением, устанавливающим на федеральном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью.Он также отметил "содержательную помощь, которую в условиях эпидемии оказывала правительству российская трехсторонняя комиссия". Президент пояснил, что речь идет об участии представителей РТК в формировании антикризисных мер по поддержке граждан, малых предприятий и наиболее пострадавших отраслей экономики.Он подчеркнул, что подписываемое соглашение - общественно значимый документ, который напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов граждан России, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы. "Чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, мы с вами должны и дальше действовать как настоящие партнеры", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603570824.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_91dc099dfd43a28021ac4fe9eb2f1cb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, общество
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поблагодарил российские профсоюзы и бизнес за усилия по сохранению трудовых коллективов в период пандемии коронавируса, а также за участие в формировании антикризисных мер поддержки граждан и экономики.
Президент в среду в режиме онлайн принял участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы. Этот документ стал 14-м по счету соглашением, устанавливающим на федеральном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью.
"Безусловно, и руководители профсоюзов, и представители бизнеса, Российского союза промышленников и предпринимателей
много сделали лично для сохранения трудовых коллективов - это была самая главная задача у нас, - сделали много для оказания помощи гражданам и медицинским работникам. Всем вам за это действительно огромное спасибо", - заявил Путин в ходе церемонии.
Он также отметил "содержательную помощь, которую в условиях эпидемии оказывала правительству российская трехсторонняя комиссия". Президент пояснил, что речь идет об участии представителей РТК в формировании антикризисных мер по поддержке граждан, малых предприятий и наиболее пострадавших отраслей экономики.
"Вы на деле в экстраординарной ситуации доказали свою приверженность ценностям социального партнерства. Уверен, такое взаимопонимание послужит прочной основой для решения совместных задач в интересах граждан страны", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что подписываемое соглашение - общественно значимый документ, который напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов граждан России, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы. "Чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, мы с вами должны и дальше действовать как настоящие партнеры", - добавил президент РФ.