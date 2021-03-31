https://ria.ru/20210331/putin-1603632973.html

Путин поблагодарил бизнес за усилия по сохранению рабочих мест в пандемию

Путин поблагодарил бизнес за усилия по сохранению рабочих мест в пандемию

Президент России Владимир Путин поблагодарил российские профсоюзы и бизнес за усилия по сохранению трудовых коллективов в период пандемии коронавируса, а также... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:51

2021-03-31T14:51

2021-03-31T14:52

распространение коронавируса

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российские профсоюзы и бизнес за усилия по сохранению трудовых коллективов в период пандемии коронавируса, а также за участие в формировании антикризисных мер поддержки граждан и экономики.Президент в среду в режиме онлайн принял участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы. Этот документ стал 14-м по счету соглашением, устанавливающим на федеральном уровне принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между профсоюзами, работодателями и исполнительной властью.Он также отметил "содержательную помощь, которую в условиях эпидемии оказывала правительству российская трехсторонняя комиссия". Президент пояснил, что речь идет об участии представителей РТК в формировании антикризисных мер по поддержке граждан, малых предприятий и наиболее пострадавших отраслей экономики.Он подчеркнул, что подписываемое соглашение - общественно значимый документ, который напрямую затрагивает интересы более 70 миллионов граждан России, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы. "Чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, мы с вами должны и дальше действовать как настоящие партнеры", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20210331/bezrabotitsa-1603570824.html

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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, владимир путин, общество