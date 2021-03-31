https://ria.ru/20210331/pushkina-1603697122.html

Пушкина прокомментировала убийство женщины в Бердске

Пушкина прокомментировала убийство женщины в Бердске

Закон о защите жертв домашнего насилия помог бы предотвратить трагедию в Бердске, где муж убил жену в результате семейного конфликта, считает замглавы думского... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T19:54

2021-03-31T19:54

2021-03-31T19:54

россия

оксана пушкина

госдума рф

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Закон о защите жертв домашнего насилия помог бы предотвратить трагедию в Бердске, где муж убил жену в результате семейного конфликта, считает замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.Как сообщалось ранее, 29 марта полицейские в Бердске выезжали на сообщение о семейном конфликте - главу семьи доставили в отдел, но отпустили после профилактической беседы. Несколькими часами спустя он позвонил в полицию и сообщил, что убил жену. Начальник главка МВД организовал служебную проверку в отношении выезжавших на вызов полицейских."Да, именно так сейчас в России полиция реагирует на домашнее насилие: "Убьет, приедем, труп опишем". Госдума уже много лет отказывается принимать закон против домашнего насилия. Такие законы приняты в 156 странах мира, но не у нас. Домашнее насилие в стране трактуется не как преступление, а как многовековая традиция российской семьи, в которую государство вмешиваться не должно. В итоге очередной труп", – сказала Пушкина РИА Новости.Она добавила, что если бы полноценный закон о защите жертв домашнего насилия был уже принят, и полиция его исполняла, "женщина осталась бы жива".Пушкина пояснила, что согласно подготовленной депутатами ГД и сенаторами законодательной инициативе, после угроз убийством женщина была бы как минимум защищена охранным ордером, за соблюдением которого следила бы полиция."Мужа бы если не арестовали, то отправили на обязательные психологические программы для снижения уровня агрессии. Его бы заставили носить GPS-трекер, оповещающий полицию и женщину о приближении к ней. При малейшем нарушении агрессора сразу же отправили в тюрьму. Но всех этих инструментов защиты жертв домашнего насилия в России нет", - подчеркнула парламентарий.Пушкина считает, что специализированный закон о защите жертв домашнего насилия в России необходим."А до этого момента, хотите вы или нет, депутаты, сенаторы и чиновники являются соучастниками каждого убийства и каждой искалеченной судьбы в результате домашнего насилия", - заключила депутат.Ранее Пушкина сообщала РИА Новости, что законопроект о профилактике домашнего насилия готов, его будут вносить сенаторы в следующий созыв Госдумы.

https://ria.ru/20210308/ubiystvo-1600354850.html

https://ria.ru/20201225/zhena-1590941110.html

https://ria.ru/20201125/ubiystvo-1586269098.html

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россия, оксана пушкина, госдума рф