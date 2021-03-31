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Минцифры выступило против установки на смартфоны неудаляемых приложений
Минцифры выступило против установки на смартфоны неудаляемых приложений
Минцифры не поддержало практику установки на смартфоны неудаляемых приложений, которые загружаются на устройства в рамках реализации требований о предустановке... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:34
2021-03-31T18:36
россия
samsung
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минцифры не поддержало практику установки на смартфоны неудаляемых приложений, которые загружаются на устройства в рамках реализации требований о предустановке российского программного обеспечения, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин."Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры. — Прим. ред.) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться — отечественными, иностранным или всеми сразу", — приводит слова министра пресс-служба ведомства.Он подчеркнул, что в законе нет никаких условий о невозможности удаления предустановленных программ и в ведомстве считают подобную практику неправильной.Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что компания Samsung, ссылаясь на новые требования российского законодательства, в ходе обновления систем смартфонов начала устанавливать на устройства отечественные приложения. При этом пользователи жаловались, что данные приложения нельзя удалить.В декабре Госдума приняла закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. В их числе — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.
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россия, samsung, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество

Минцифры выступило против установки на смартфоны неудаляемых приложений

17:34 31.03.2021 (обновлено: 18:36 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовСтраница сервиса "Yandex Pay" на экране смартфона
Страница сервиса Yandex Pay на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минцифры не поддержало практику установки на смартфоны неудаляемых приложений, которые загружаются на устройства в рамках реализации требований о предустановке российского программного обеспечения, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.
"Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры. — Прим. ред.) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться — отечественными, иностранным или всеми сразу", — приводит слова министра пресс-служба ведомства.
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25 марта, 02:17
Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
Он подчеркнул, что в законе нет никаких условий о невозможности удаления предустановленных программ и в ведомстве считают подобную практику неправильной.
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что компания Samsung, ссылаясь на новые требования российского законодательства, в ходе обновления систем смартфонов начала устанавливать на устройства отечественные приложения. При этом пользователи жаловались, что данные приложения нельзя удалить.
В декабре Госдума приняла закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. В их числе — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.
 
РоссияSamsungМаксим ПаршинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииОбщество
 
 
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