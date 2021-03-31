https://ria.ru/20210331/prilozhenie-1603673299.html

Минцифры выступило против установки на смартфоны неудаляемых приложений

Минцифры выступило против установки на смартфоны неудаляемых приложений

Минцифры не поддержало практику установки на смартфоны неудаляемых приложений, которые загружаются на устройства в рамках реализации требований о предустановке... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:34

2021-03-31T17:34

2021-03-31T18:36

россия

samsung

максим паршин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Минцифры не поддержало практику установки на смартфоны неудаляемых приложений, которые загружаются на устройства в рамках реализации требований о предустановке российского программного обеспечения, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин."Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры. — Прим. ред.) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться — отечественными, иностранным или всеми сразу", — приводит слова министра пресс-служба ведомства.Он подчеркнул, что в законе нет никаких условий о невозможности удаления предустановленных программ и в ведомстве считают подобную практику неправильной.Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что компания Samsung, ссылаясь на новые требования российского законодательства, в ходе обновления систем смартфонов начала устанавливать на устройства отечественные приложения. При этом пользователи жаловались, что данные приложения нельзя удалить.В декабре Госдума приняла закон, по которому с 1 апреля будет запрещено продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. А в начале января правительство утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры. В их числе — популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО, онлайн-кинотеатры и другие виды программного обеспечения.

https://ria.ru/20210325/prilozheniya-1602738691.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, samsung, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, общество