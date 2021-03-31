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В Англии преступников заставят носить "браслеты трезвости"
В Англии преступников заставят носить "браслеты трезвости"
Электронные браслеты, которые предназначены для фиксирования уровня алкоголя в крови, должны будут носить осужденные в Англии на время испытательного срока... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:49
2021-03-31T11:49
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уэльс
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Электронные браслеты, которые предназначены для фиксирования уровня алкоголя в крови, должны будут носить осужденные в Англии на время испытательного срока (пробации), если их преступления связаны с употреблением спиртного, сообщает правительство Великобритании.Британское законодательство предполагает возможность запрета на употребление алкоголя в течение четырех месяцев после выхода из места заключения. Ранее инициатива с использованием браслетов, проверяющих на алкоголь, была запущена в Уэльсе в октябре.Там эта система применялась в отношении более сотни преступников, и было установлено, что они оставались трезвыми свыше 95% дней, в течение которых находились под наблюдением.Нарушителям запрета на употребления алкоголя грозят штрафы и дальнейшие приговоры суда. Правительство Британии отмечает, что, по мнению бывших преступников, такая система помогает улучшить образ жизни. Полицейские же считают, что браслеты помогают предотвратить дальнейшие преступления.Браслеты способны отличать сам алкоголь от других спиртосодержащих жидкостей, например одеколонов или антисептиков.Ранее в марте замминистра внутренних дел страны по вопросам работы полиции Кристофер Молтхаус заявил, что воры и грабители в Великобритании по выходу из тюрьмы должны будут носить GPS-браслеты, чтобы власти могли отслеживать их местоположение.
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gps, англия, уэльс, великобритания, в мире

В Англии преступников заставят носить "браслеты трезвости"

11:49 31.03.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) / Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) /
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ЛОНДОН, 31 мар - РИА Новости. Электронные браслеты, которые предназначены для фиксирования уровня алкоголя в крови, должны будут носить осужденные в Англии на время испытательного срока (пробации), если их преступления связаны с употреблением спиртного, сообщает правительство Великобритании.
Британское законодательство предполагает возможность запрета на употребление алкоголя в течение четырех месяцев после выхода из места заключения. Ранее инициатива с использованием браслетов, проверяющих на алкоголь, была запущена в Уэльсе в октябре.
Там эта система применялась в отношении более сотни преступников, и было установлено, что они оставались трезвыми свыше 95% дней, в течение которых находились под наблюдением.
"Правонарушителям, совершающим преступления, вызванные употреблением алкоголя, может быть приказано носить браслет, который каждые 30 минут будет брать образец их пота и предупреждать службу пробации в случае обнаружения алкоголя", - говорится в заявлении на сайте британского правительства.
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Нарушителям запрета на употребления алкоголя грозят штрафы и дальнейшие приговоры суда. Правительство Британии отмечает, что, по мнению бывших преступников, такая система помогает улучшить образ жизни. Полицейские же считают, что браслеты помогают предотвратить дальнейшие преступления.
Браслеты способны отличать сам алкоголь от других спиртосодержащих жидкостей, например одеколонов или антисептиков.
Ранее в марте замминистра внутренних дел страны по вопросам работы полиции Кристофер Молтхаус заявил, что воры и грабители в Великобритании по выходу из тюрьмы должны будут носить GPS-браслеты, чтобы власти могли отслеживать их местоположение.
 
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