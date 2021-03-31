https://ria.ru/20210331/pozner-1603717102.html

В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера

В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера

Представители неправительственных организаций и некоторые члены оппозиционных партий протестуют против визита в Тбилиси журналиста Владимира Познера, который по РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T23:32

2021-03-31T23:32

2021-03-31T23:32

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ТБИЛИСИ, 31 мар - РИА Новости. Представители неправительственных организаций и некоторые члены оппозиционных партий протестуют против визита в Тбилиси журналиста Владимира Познера, который по их утверждению, не должен был быть допущен в страну, так как он не признает территориальную целостность Грузии, передает Sputnik Грузия.Грузинские телекомпании сообщили, что Познер прибыл в Тбилиси чтобы справить свой день рождения."Участники акции собрались во дворе гостиницы, где находится Владимир Познер. Они заявляют, что допуск в страну человека, который не признает территориальную целостность Грузии и говорит, что Абхазия не входит в состав Грузии, недопустим", - сообщает агентство.Гостиницу окружают сотрудники патрульной полиции для обеспечения порядка. В МВД Грузии сообщили журналистам, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон "об оккупированных территориях", о чем указывают некоторые митингующие. Что касается визита гостя на фоне пандемии коронавируса и противоэпидемических мер, то МВД сообщает, что часть прибывших с журналистом граждан предоставили справку о сделанной прививке против COVID-19, а часть - справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.Телекомпания "Рустави 2" в свою очередь сообщила, что Познер живёт в гостинице "Винотель". Протестующие окружили вход и выключили электроэнергию в здании.Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.

https://ria.ru/20210208/strana-1596531518.html

https://ria.ru/20201209/pozner-1588319764.html

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sputnik грузия, рустави 2, мвд грузии, владимир познер, москва, сша, грузия, в мире