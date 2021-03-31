В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
ТБИЛИСИ, 31 мар - РИА Новости. Представители неправительственных организаций и некоторые члены оппозиционных партий протестуют против визита в Тбилиси журналиста Владимира Познера, который по их утверждению, не должен был быть допущен в страну, так как он не признает территориальную целостность Грузии, передает Sputnik Грузия.
Грузинские телекомпании сообщили, что Познер прибыл в Тбилиси чтобы справить свой день рождения.
"Участники акции собрались во дворе гостиницы, где находится Владимир Познер. Они заявляют, что допуск в страну человека, который не признает территориальную целостность Грузии и говорит, что Абхазия не входит в состав Грузии, недопустим", - сообщает агентство.
Гостиницу окружают сотрудники патрульной полиции для обеспечения порядка. В МВД Грузии сообщили журналистам, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон "об оккупированных территориях", о чем указывают некоторые митингующие. Что касается визита гостя на фоне пандемии коронавируса и противоэпидемических мер, то МВД сообщает, что часть прибывших с журналистом граждан предоставили справку о сделанной прививке против COVID-19, а часть - справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.
9 декабря 2020, 02:14Познер заявил об отрицательном отношении россиян к демократии
Телекомпания "Рустави 2" в свою очередь сообщила, что Познер живёт в гостинице "Винотель". Протестующие окружили вход и выключили электроэнергию в здании.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.