Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/pozner-1603717102.html
В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера
В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера
Представители неправительственных организаций и некоторые члены оппозиционных партий протестуют против визита в Тбилиси журналиста Владимира Познера, который по РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T23:32
2021-03-31T23:32
sputnik грузия
рустави 2
мвд грузии
владимир познер
москва
сша
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678915_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_144afb6ee39253b505440eeb97e8b358.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мар - РИА Новости. Представители неправительственных организаций и некоторые члены оппозиционных партий протестуют против визита в Тбилиси журналиста Владимира Познера, который по их утверждению, не должен был быть допущен в страну, так как он не признает территориальную целостность Грузии, передает Sputnik Грузия.Грузинские телекомпании сообщили, что Познер прибыл в Тбилиси чтобы справить свой день рождения."Участники акции собрались во дворе гостиницы, где находится Владимир Познер. Они заявляют, что допуск в страну человека, который не признает территориальную целостность Грузии и говорит, что Абхазия не входит в состав Грузии, недопустим", - сообщает агентство.Гостиницу окружают сотрудники патрульной полиции для обеспечения порядка. В МВД Грузии сообщили журналистам, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон "об оккупированных территориях", о чем указывают некоторые митингующие. Что касается визита гостя на фоне пандемии коронавируса и противоэпидемических мер, то МВД сообщает, что часть прибывших с журналистом граждан предоставили справку о сделанной прививке против COVID-19, а часть - справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.Телекомпания "Рустави 2" в свою очередь сообщила, что Познер живёт в гостинице "Винотель". Протестующие окружили вход и выключили электроэнергию в здании.Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.
https://ria.ru/20210208/strana-1596531518.html
https://ria.ru/20201209/pozner-1588319764.html
москва
сша
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678915_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_6b07abb3acf94bd840de620ffbb59f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sputnik грузия, рустави 2, мвд грузии, владимир познер, москва, сша, грузия, в мире

В Тбилиси прошла акция протеста из-за приезда Познера

23:32 31.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма "Ян Карский. Праведник мира" лауреата премии "Эмми" Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Телеведущий Владимир Познер на закрытом показе документального фильма Ян Карский. Праведник мира лауреата премии Эмми Славомира Грюнберга в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 31 мар - РИА Новости. Представители неправительственных организаций и некоторые члены оппозиционных партий протестуют против визита в Тбилиси журналиста Владимира Познера, который по их утверждению, не должен был быть допущен в страну, так как он не признает территориальную целостность Грузии, передает Sputnik Грузия.
Грузинские телекомпании сообщили, что Познер прибыл в Тбилиси чтобы справить свой день рождения.
Премьера фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 15:53
"Где больше денег платят?" Познер рассказал, какую страну считает лучшей
"Участники акции собрались во дворе гостиницы, где находится Владимир Познер. Они заявляют, что допуск в страну человека, который не признает территориальную целостность Грузии и говорит, что Абхазия не входит в состав Грузии, недопустим", - сообщает агентство.
Гостиницу окружают сотрудники патрульной полиции для обеспечения порядка. В МВД Грузии сообщили журналистам, что Познер является гражданином США и он не нарушал закон "об оккупированных территориях", о чем указывают некоторые митингующие. Что касается визита гостя на фоне пандемии коронавируса и противоэпидемических мер, то МВД сообщает, что часть прибывших с журналистом граждан предоставили справку о сделанной прививке против COVID-19, а часть - справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.
Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 02:14
Познер заявил об отрицательном отношении россиян к демократии
Телекомпания "Рустави 2" в свою очередь сообщила, что Познер живёт в гостинице "Винотель". Протестующие окружили вход и выключили электроэнергию в здании.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями в ответ на признание Россией их независимости после войны в августе 2008 года. Согласно закону "Об оккупированных территориях", посещение этих территорий без разрешения официального Тбилиси является незаконным и наказывается либо крупным денежным штрафом, либо тюремным заключением сроком до четырех лет. Москва неоднократно призывала к отмене этого закона.
 
Sputnik ГрузияРустави 2МВД ГрузииВладимир ПознерМоскваСШАГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния