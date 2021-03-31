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В Росгвардии назвали предварительную причину пожара в Мытищах
В Росгвардии назвали предварительную причину пожара в Мытищах
Пожар в коттедже забаррикадировавшегося в своем доме пенсионера из Мытищ мог произойти из-за гранаты или взрывного устройства, которые он бросал, это одна из... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T22:34
2021-03-31T22:34
стрельба в мытищах
валерий грибакин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожар в коттедже забаррикадировавшегося в своем доме пенсионера из Мытищ мог произойти из-за гранаты или взрывного устройства, которые он бросал, это одна из версий, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.По его словам, злоумышленник всего бросил около 20 гранат или взрывных устройств, а также дома у него был найден их значительный арсенал.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости. Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, пенсионер, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
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Дом мытищинского злоумышленника горит
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стрельба в мытищах, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия

В Росгвардии назвали предварительную причину пожара в Мытищах

22:34 31.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов
Возгорание в доме забаррикадировавшегося в Мытищах пенсионера, открывшего огонь по сотрудникам правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожар в коттедже забаррикадировавшегося в своем доме пенсионера из Мытищ мог произойти из-за гранаты или взрывного устройства, которые он бросал, это одна из версий, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"По всей видимости, либо сработало взрывное устройство, либо сработала эта граната, которую он закидывал. Но, во всяком случае, не применялась никакая артиллерия, ни тяжелые гранатометы. Были светошумовые устройства, чтобы отвлечь его внимание ... Предстоит выяснить причину пожара, от чего произошло возгорание. По одной из версий, сработала либо граната, либо взрывное устройство, которое находилось у него, в том числе, на чердаке", - сказал Грибакин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, злоумышленник всего бросил около 20 гранат или взрывных устройств, а также дома у него был найден их значительный арсенал.
По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.
Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости. Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, пенсионер, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
Криминалисты работают в доме мытищинского стрелка - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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СК показал изнутри полусгоревший коттедж после спецоперации в Мытищах
 
Стрельба в МытищахВалерий ГрибакинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МытищиПроисшествия
 
 
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