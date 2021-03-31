https://ria.ru/20210331/pozhar-1603714234.html

В Росгвардии назвали предварительную причину пожара в Мытищах

В Росгвардии назвали предварительную причину пожара в Мытищах

Пожар в коттедже забаррикадировавшегося в своем доме пенсионера из Мытищ мог произойти из-за гранаты или взрывного устройства, которые он бросал, это одна из... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T22:34

2021-03-31T22:34

2021-03-31T22:34

стрельба в мытищах

валерий грибакин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Пожар в коттедже забаррикадировавшегося в своем доме пенсионера из Мытищ мог произойти из-за гранаты или взрывного устройства, которые он бросал, это одна из версий, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.По его словам, злоумышленник всего бросил около 20 гранат или взрывных устройств, а также дома у него был найден их значительный арсенал.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как заявлял Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости. Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, пенсионер, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.

https://ria.ru/20210331/kottedzh-1603674513.html

мытищи

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стрельба в мытищах, валерий грибакин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мытищи, происшествия