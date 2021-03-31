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В экстренных службах рассказали о пожаре в доме в Мытищах
В экстренных службах рассказали о пожаре в доме в Мытищах
При штурме спецназом в подмосковных Мытищах полностью выгорели третий этаж коттеджа и крыша, а второй этаж дома, общая площадь которого превышает 700... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:12
2021-03-31T14:12
2021-03-31T14:12
стрельба в мытищах
россия
происшествия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. При штурме спецназом в подмосковных Мытищах полностью выгорели третий этаж коттеджа и крыша, а второй этаж дома, общая площадь которого превышает 700 "квадратов", обгорел частично, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, в результате штурма также пострадали три комнаты на втором этаже.По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для проведения экспертиз.
https://ria.ru/20210331/bardanov-1603618087.html
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Дом мытищинского злоумышленника горит
Дом мытищинского злоумышленника горит
2021-03-31T14:12
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стрельба в мытищах, россия, происшествия
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
При штурме спецназом в подмосковных Мытищах
полностью выгорели третий этаж коттеджа и крыша, а второй этаж дома, общая площадь которого превышает 700 "квадратов", обгорел частично, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Полностью выгорели третий этаж и крыша частного коттеджа Владимира Барданова", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате штурма также пострадали три комнаты на втором этаже.
"Наружные стены не пострадали совсем, дворовая территория тоже не пострадала", - резюмировал собеседник агентства, добавив, что общая площадь коттеджа - свыше 700 квадратных метров.
По данным ГУМВД Подмосковья, стрельба в Мытищах началась во вторник утром после того, как полиция прибыла к частному дому в поселке Вешки, отрабатывая данные о незаконном обороте оружия пенсионером-хозяином коттеджа.
Как сообщал Следственный комитет, нарушитель забаррикадировался в доме и начал стрелять по силовикам. Ситуация затягивалась, и ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен, отмечал источник РИА Новости.
Впоследствии в здании начался сильный пожар – при каких именно обстоятельствах, предстоит установить следствию. По данным источника, хозяин коттеджа Владимир Барданов, возможно, сам погиб в огне, забаррикадировавшись от силовиков на чердаке.
Представитель экстренных служб рассказывал РИА Новости, что после ликвидации пожара в коттедже был обнаружен большой склад оружия и боеприпасов, включая гранаты. Все это направлено в лабораторию для проведения экспертиз.