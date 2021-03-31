https://ria.ru/20210331/potok-1603671114.html

"Академик Черский" прибыл к месту достройки "Северного потока — 2"

"Академик Черский" прибыл к месту достройки "Северного потока — 2"

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" пришло к месту строительства газопровода "Северный поток — 2" в водах Дании, сообщила компания — оператор проекта Nord... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:24

2021-03-31T17:24

2021-03-31T23:07

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

газпром

виктор зубков

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" пришло к месту строительства газопровода "Северный поток — 2" в водах Дании, сообщила компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG.Ожидается, что сначала пройдут подготовительные работы, затем начнется укладка.Сейчас другое российское судно, "Фортуна", уже достраивает в водах Дании вторую ветку газопровода. "Академик Черский" должен возобновить укладку первой линии."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в строительстве, прокладка труб приостановилась.В декабре 2020 года работы возобновились, "Фортуна" проложила 2,6 километра трубы в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, на конец января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта сообщил, что "Северный поток — 2" достроят в этом году.

https://ria.ru/20210330/potok-1603454566.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/severnyy-potok-2-1603294047.html

балтийское море

сша

украина

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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, виктор зубков, сша, украина, в мире