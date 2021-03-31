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"Академик Черский" прибыл к месту достройки "Северного потока — 2"
"Академик Черский" прибыл к месту достройки "Северного потока — 2"
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" пришло к месту строительства газопровода "Северный поток — 2" в водах Дании, сообщила компания — оператор проекта Nord... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:24
2021-03-31T23:07
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
газпром
виктор зубков
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" пришло к месту строительства газопровода "Северный поток — 2" в водах Дании, сообщила компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG.Ожидается, что сначала пройдут подготовительные работы, затем начнется укладка.Сейчас другое российское судно, "Фортуна", уже достраивает в водах Дании вторую ветку газопровода. "Академик Черский" должен возобновить укладку первой линии."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в строительстве, прокладка труб приостановилась.В декабре 2020 года работы возобновились, "Фортуна" проложила 2,6 километра трубы в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, на конец января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта сообщил, что "Северный поток — 2" достроят в этом году.
https://ria.ru/20210330/potok-1603454566.html
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allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, виктор зубков, сша, украина, в мире

"Академик Черский" прибыл к месту достройки "Северного потока — 2"

17:24 31.03.2021 (обновлено: 23:07 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссийское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) "Академик Черский"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" пришло к месту строительства газопровода "Северный поток — 2" в водах Дании, сообщила компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG.
Ожидается, что сначала пройдут подготовительные работы, затем начнется укладка.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 14:18
Эксперт прокомментировал слова Блинкена о "Северном потоке — 2"
Сейчас другое российское судно, "Фортуна", уже достраивает в водах Дании вторую ветку газопровода. "Академик Черский" должен возобновить укладку первой линии.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. После введения в 2019 году американских санкций против компаний, участвующих в строительстве, прокладка труб приостановилась.
В декабре 2020 года работы возобновились, "Фортуна" проложила 2,6 километра трубы в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта компании Nord Stream 2 AG, на конец января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух ниток в 2460 километров: в водах Дании оставалось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 26 марта сообщил, что "Северный поток — 2" достроят в этом году.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 14:04
Германия напомнила Блинкену свою позицию по "Северному потоку-2"
 
AllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромВиктор ЗубковСШАУкраинаВ мире
 
 
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