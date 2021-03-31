https://ria.ru/20210331/potok-1603571236.html

Немецкий депутат призвал ввести мораторий на "Северный поток — 2"

Немецкий депутат призвал ввести мораторий на "Северный поток — 2"

Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал ввести мораторий на строительство "Северного... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:10

2021-03-31T10:10

2021-03-31T14:15

северный поток — 2

энтони блинкен

газпром

виктор зубков

вашингтон (город)

сша

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал ввести мораторий на строительство "Северного потока — 2", поскольку проект "мешает" перезагрузить трансатлантические отношения."Проект — серьезный камень преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений. Американцы ждут от нас, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство "Северного потока — 2", — заявил Байер в интервью изданию WirtschaftsWoche.Депутат призвал учесть настрой США по отношению к проекту. "Сильная Европа — да. Изоляция от США — нет", — подчеркнул Байер.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что Вашингтон считает "Северный поток — 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, "Северный поток — 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения". По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность".Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток — 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92 процента.Россия неоднократно заявляла, что проект коммерческий, выгоден Европе.

https://ria.ru/20210330/truboukladchik-1603525384.html

вашингтон (город)

сша

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северный поток — 2, энтони блинкен, газпром, виктор зубков, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире