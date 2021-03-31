Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/potok-1603571236.html
Немецкий депутат призвал ввести мораторий на "Северный поток — 2"
Немецкий депутат призвал ввести мораторий на "Северный поток — 2"
Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал ввести мораторий на строительство "Северного... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:10
2021-03-31T14:15
северный поток — 2
энтони блинкен
газпром
виктор зубков
вашингтон (город)
сша
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601612260_551:0:2976:1364_1920x0_80_0_0_bfe38d3f533850bafd94cbe1e6a29111.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал ввести мораторий на строительство "Северного потока — 2", поскольку проект "мешает" перезагрузить трансатлантические отношения."Проект — серьезный камень преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений. Американцы ждут от нас, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство "Северного потока — 2", — заявил Байер в интервью изданию WirtschaftsWoche.Депутат призвал учесть настрой США по отношению к проекту. "Сильная Европа — да. Изоляция от США — нет", — подчеркнул Байер.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что Вашингтон считает "Северный поток — 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, "Северный поток — 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения". По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность".Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток — 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92 процента.Россия неоднократно заявляла, что проект коммерческий, выгоден Европе.
https://ria.ru/20210330/truboukladchik-1603525384.html
вашингтон (город)
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601612260_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_0532eeb54989d0b53a6eda896a6c83de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, энтони блинкен, газпром, виктор зубков, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире

Немецкий депутат призвал ввести мораторий на "Северный поток — 2"

10:10 31.03.2021 (обновлено: 14:15 31.03.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал ввести мораторий на строительство "Северного потока — 2", поскольку проект "мешает" перезагрузить трансатлантические отношения.
"Проект — серьезный камень преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений. Американцы ждут от нас, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство "Северного потока — 2", — заявил Байер в интервью изданию WirtschaftsWoche.
Депутат призвал учесть настрой США по отношению к проекту. "Сильная Европа — да. Изоляция от США — нет", — подчеркнул Байер.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что Вашингтон считает "Северный поток — 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, "Северный поток — 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения". По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность".
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток — 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92 процента.
Россия неоднократно заявляла, что проект коммерческий, выгоден Европе.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 19:57
Трубоукладчик "Северного потока — 2" направился в воды Дании
 
Северный поток — 2Энтони БлинкенГазпромВиктор ЗубковВашингтон (город)СШАБерлин (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния