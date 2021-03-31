Немецкий депутат призвал ввести мораторий на "Северный поток — 2"
10:10 31.03.2021 (обновлено: 14:15 31.03.2021)
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубы для строительства газопровода "Северный поток 2"
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал ввести мораторий на строительство "Северного потока — 2", поскольку проект "мешает" перезагрузить трансатлантические отношения.
"Проект — серьезный камень преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений. Американцы ждут от нас, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство "Северного потока — 2", — заявил Байер в интервью изданию WirtschaftsWoche.
Депутат призвал учесть настрой США по отношению к проекту. "Сильная Европа — да. Изоляция от США — нет", — подчеркнул Байер.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN, что Вашингтон считает "Северный поток — 2" "плохой идеей" и продолжит вводить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода. По словам Блинкена, "Северный поток — 2" якобы даст России возможность "использовать энергетику как инструмент принуждения". По убеждению властей США, газопровод якобы "подрывает европейскую энергетическую безопасность".
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на прошлой неделе заявил журналистам в Берлине, что "Северный поток — 2" будет закончен в этом году, он достроен на 90-92 процента.
Россия неоднократно заявляла, что проект коммерческий, выгоден Европе.
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