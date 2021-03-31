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Правительство утвердило новые правила назначения пособий на детей
Правительство утвердило новые правила назначения пособий на детей
Правительство утвердило правила назначения пособий на детей от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях, сообщили в пресс-службе Минтруда. РИА Новости, 01.04.2021
2021-03-31T20:48
2021-04-01T04:03
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общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Правительство утвердило правила назначения пособий на детей от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях, сообщили в пресс-службе Минтруда."В соответствии с указом президента пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным", — подчеркнули в министерстве.В минувшем году пособие назначали в размере 50 процентов от регионального прожиточного минимума ребенка. По новым правилам, если при начислении такой помощи средний доход семьи на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону, то размер пособия повышают до 70 или 100 процентов.Пособие полагается и на детей, находящихся в семье под опекой.При расчете среднедушевого дохода власти будут учитывать и старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся на очном отделении и не состоят в браке.В Минтруде подчеркнули, что в составе доходов семьи не будут учитывать выплату в десять тысяч рублей, которую назначают родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью.При назначении пособий будут учитывать также имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости — широкий спектр жизненных ситуаций.С учетом изменений обновилась и форма подачи заявления на портале госуслуг.Как отметил замглавы Минтруда Алексей Скляр, в ней теперь есть список персональных жизненных ситуаций, которые учитывают при назначении пособий, гражданину останется только расставить галочки."Без сбора дополнительных справок пособие будет назначаться более чем для 95 процентов его получателей. Только если в имеющихся информационных системах не будет каких-то сведений, можно будет обратиться за ними, получить справку и оформить пособие", — заключил замминистра.
https://ria.ru/20210329/posobiya-1603304367.html
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россия, общество

Правительство утвердило новые правила назначения пособий на детей

20:48 31.03.2021 (обновлено: 04:03 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСемья гуляет в парке
Семья гуляет в парке - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Правительство утвердило правила назначения пособий на детей от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"В соответствии с указом президента пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным", — подчеркнули в министерстве.
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В минувшем году пособие назначали в размере 50 процентов от регионального прожиточного минимума ребенка. По новым правилам, если при начислении такой помощи средний доход семьи на одного человека оказывается ниже прожиточного минимума по региону, то размер пособия повышают до 70 или 100 процентов.
Пособие полагается и на детей, находящихся в семье под опекой.
При расчете среднедушевого дохода власти будут учитывать и старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся на очном отделении и не состоят в браке.
В Минтруде подчеркнули, что в составе доходов семьи не будут учитывать выплату в десять тысяч рублей, которую назначают родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью.
При назначении пособий будут учитывать также имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости — широкий спектр жизненных ситуаций.
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Как отметил замглавы Минтруда Алексей Скляр, в ней теперь есть список персональных жизненных ситуаций, которые учитывают при назначении пособий, гражданину останется только расставить галочки.
"Без сбора дополнительных справок пособие будет назначаться более чем для 95 процентов его получателей. Только если в имеющихся информационных системах не будет каких-то сведений, можно будет обратиться за ними, получить справку и оформить пособие", — заключил замминистра.
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