https://ria.ru/20210331/posledstvie-1603579115.html

Врач назвал опасное последствие COVID-19 для пожилых

Врач назвал опасное последствие COVID-19 для пожилых

У людей пожилого возраста после перенесенного коронавируса повышен риск переломов костей из-за сниженного уровня витамина D. Об этом АГН "Москва" рассказал... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:12

2021-03-31T11:12

2021-03-31T11:13

распространение коронавируса

кальций

витамин d

дмитрий денисов

константин терновой

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

витамины

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У людей пожилого возраста после перенесенного коронавируса повышен риск переломов костей из-за сниженного уровня витамина D. Об этом АГН "Москва" рассказал доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Константин Терновой. Врач напомнил, что именно это вещество отвечает за доставку кальция к костям.По словам Тернового, вызванный вирусом тромбоз приводит к поражению практически всех органов, а также способствует нарушению кровоснабжения костей и суставов. Около 20 процентов пациентов с коронавирусом, как напомнил врач, жалуются на боли, которые сохраняются в течение двух-трех недель после выздоровления. Ранее медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов посоветовал после перенесенного COVID-19 сдать общий анализ крови, а также проверить показатели печени, почек и оценить состояние миокарда. Это позволит составить полную картину состояния организма и исключить остаточные воспалительные процессы.

https://ria.ru/20210331/posledstviya-1603547520.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кальций, витамин d, дмитрий денисов, константин терновой, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, витамины, здоровье - общество, общество