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https://ria.ru/20210331/posledstvie-1603579115.html
Врач назвал опасное последствие COVID-19 для пожилых
Врач назвал опасное последствие COVID-19 для пожилых
У людей пожилого возраста после перенесенного коронавируса повышен риск переломов костей из-за сниженного уровня витамина D. Об этом АГН "Москва" рассказал... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:12
2021-03-31T11:13
распространение коронавируса
кальций
витамин d
дмитрий денисов
константин терновой
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
витамины
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У людей пожилого возраста после перенесенного коронавируса повышен риск переломов костей из-за сниженного уровня витамина D. Об этом АГН "Москва" рассказал доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Константин Терновой. Врач напомнил, что именно это вещество отвечает за доставку кальция к костям.По словам Тернового, вызванный вирусом тромбоз приводит к поражению практически всех органов, а также способствует нарушению кровоснабжения костей и суставов. Около 20 процентов пациентов с коронавирусом, как напомнил врач, жалуются на боли, которые сохраняются в течение двух-трех недель после выздоровления. Ранее медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов посоветовал после перенесенного COVID-19 сдать общий анализ крови, а также проверить показатели печени, почек и оценить состояние миокарда. Это позволит составить полную картину состояния организма и исключить остаточные воспалительные процессы.
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кальций, витамин d, дмитрий денисов, константин терновой, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, витамины, здоровье - общество, общество

Врач назвал опасное последствие COVID-19 для пожилых

11:12 31.03.2021 (обновлено: 11:13 31.03.2021)
 
© Depositphotos / AlexrathsДоктор осматривает ноги пациента
Доктор осматривает ноги пациента - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / Alexraths
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У людей пожилого возраста после перенесенного коронавируса повышен риск переломов костей из-за сниженного уровня витамина D. Об этом АГН "Москва" рассказал доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Константин Терновой.
Врач напомнил, что именно это вещество отвечает за доставку кальция к костям.
"Отсутствие витамина D приводит к хрупкости костей и у пожилых людей может привести к перелому. То есть риск переломов у перенесших COVID-19 пожилых людей увеличивается", — пояснил медик.
По словам Тернового, вызванный вирусом тромбоз приводит к поражению практически всех органов, а также способствует нарушению кровоснабжения костей и суставов. Около 20 процентов пациентов с коронавирусом, как напомнил врач, жалуются на боли, которые сохраняются в течение двух-трех недель после выздоровления.
Ранее медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов посоветовал после перенесенного COVID-19 сдать общий анализ крови, а также проверить показатели печени, почек и оценить состояние миокарда. Это позволит составить полную картину состояния организма и исключить остаточные воспалительные процессы.
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Распространение коронавирусаКальцийВитамин DДмитрий ДенисовКонстантин ТерновойКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19витаминыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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