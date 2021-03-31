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Врач назвал опасное последствие COVID-19 для пожилых
Врач назвал опасное последствие COVID-19 для пожилых
У людей пожилого возраста после перенесенного коронавируса повышен риск переломов костей из-за сниженного уровня витамина D. Об этом АГН "Москва" рассказал... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:12
2021-03-31T11:12
2021-03-31T11:13
распространение коронавируса
кальций
витамин d
дмитрий денисов
константин терновой
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У людей пожилого возраста после перенесенного коронавируса повышен риск переломов костей из-за сниженного уровня витамина D. Об этом АГН "Москва" рассказал доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Константин Терновой. Врач напомнил, что именно это вещество отвечает за доставку кальция к костям.По словам Тернового, вызванный вирусом тромбоз приводит к поражению практически всех органов, а также способствует нарушению кровоснабжения костей и суставов. Около 20 процентов пациентов с коронавирусом, как напомнил врач, жалуются на боли, которые сохраняются в течение двух-трех недель после выздоровления. Ранее медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов посоветовал после перенесенного COVID-19 сдать общий анализ крови, а также проверить показатели печени, почек и оценить состояние миокарда. Это позволит составить полную картину состояния организма и исключить остаточные воспалительные процессы.
https://ria.ru/20210331/posledstviya-1603547520.html
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кальций, витамин d, дмитрий денисов, константин терновой, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, витамины, здоровье - общество, общество