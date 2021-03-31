https://ria.ru/20210331/pomosch-1603587477.html

Российские военные помогли христианскому госпиталю в Сирии

Российские военные помогли христианскому госпиталю в Сирии

Российские благотворительные организации при помощи группировки войск РФ в Сирии доставили в патриарший госпиталь "Аль-Хосн" в сирийской провинции Хомс 20 тонн... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:36

2021-03-31T11:36

2021-03-31T11:36

религия и мировоззрение

владимир морозов (фигурное катание)

антиохийская православная церковь

здоровье - общество

русская православная церковь

хомс (город)

сирия

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ХОМС (Сирия), 31 мар - РИА Новости. Российские благотворительные организации при помощи группировки войск РФ в Сирии доставили в патриарший госпиталь "Аль-Хосн" в сирийской провинции Хомс 20 тонн гуманитарного груза, в том числе оборудование для рентгеновских и ультразвуковых обследований, а также аппарат ИВЛ, сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Морозов.Расположенный в горной долине вблизи поселка Айн-аль-Джус госпиталь "Аль-Хосн" Аккарской епархии Антиохийской православной церкви в 2012-2013 годах оказался в осаде боевиков, однако заблокированные врачи продолжали оказывать помощь пациентам. После освобождения провинции Русская православная церковь поддерживает христианскую общину в вопросах восстановления мирной жизни, для чего в храмах организуют сбор средств."Успешно проведена гуманитарная акция по доставке медицинского оборудования в госпиталь "Аль-Хосн" Антиохийской православной церкви. Данный госпиталь расположен в древнейшей сирийской провинции Хомс, где находится большинство христианских общин. Данной гуманитарной акцией доставлено медицинское оборудование, в которое входит оборудование для проведения рентгеновских обследований, также оборудование для искусственной вентиляции легких и УЗИ. Это очень необходимо в сложившейся ситуации, особенно в связи с COVID-19, потребность населения и медицинских работников в них (медицинских приборах) очень велика", - сказал Морозов.Он пояснил, что при выборе населенных пунктов, которым оказывается гуманитарная помощь, приоритет отдается тем, в которых сложилась наиболее критическая потребность. "Российские специалисты также будут монтировать, проводить пуско-наладочные работы, обучать персонал, вводить в строй аппаратуру. В дальнейшем местные специалисты будут этим оборудованием пользоваться на благо своего населения", - добавил Морозов.Персонал госпиталя достаточно квалифицирован, чтобы работать с подобной техникой, однако специалистам еще предстоит разобраться в этом оборудовании, рассказал главный врач Халед Язиджи.Ранее в госпитале, построенном еще в середине прошлого века, подобного оборудования не было, добавил он. "У нас сейчас экономический кризис, Сирия под санкциями. Любое новое оборудование достать очень тяжело. Но благодаря российским благотворительным организациям у нас такая возможность появилась. Мы мечтали об этой аппаратуре давно. Представьте: район у нас большой, и всем приходилось ездить в город (Хомс) на УЗИ и рентген. Теперь все это будет под рукой", - отметил Язиджи.Жительница поселка Айн-аль-Джус Лилия Паженина, которая три десятилетия назад переехала сюда из Ставрополя, рассказала, что во время войны в 2012-2013 годах боевики спускались в долину из захваченного замка Крак-де-Шевалье."Они несколько раз пытались окружить больницу, забрать медикаменты. Я из окна своего дома видела госпиталь, а мой муж находился здесь, внутри (работал врачом). Представляете, какое было состояние: ни позвонить, ничего. Постоянно были перестрелки из их деревни сюда. Обстреливали дорогу, которая соединяет нижнюю христианскую часть с верхней, чтобы заблокировать нас в деревнях", - отметила Паженина.Она добавила, что врачам православного госпиталя в те месяцы приходилось принимать пациентов в подвале здания. Также опасались похищений, поскольку боевикам могли понадобиться специалисты для лечения раненых."Мой муж уже здесь не работает. На нервной почве у него появился сахарный диабет. Это состояние не из легких, когда ты на дежурстве, у тебя больные, когда тебе раненых просто выбрасывают под двери больницы", - рассказала Паженина.Секретарь Священного синода Антиохийской православной церкви, патриарший викарий, епископ Селевкийский Ефрем уточнил, что в этой горной долине вблизи Хомса расположено более 50 деревень и небольших городков, подавляющее большинство населения которых - христиане."Госпиталь "Аль-Хосн" был построен под патронажем Антиохийского патриархата. Но, разумеется, хоть больница и христианская, здесь оказывают помощь не только христианам, а всем в округе, кому она может понадобиться", - пояснил он.Епископ также поблагодарил Россию за поддержку сирийских христианских общин. "Патриарх Иоанн в очень хороших отношениях с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. И эта давняя дружба вылилась в решение о помощи району. Это новое, современное оборудование, которое повысит уровень всей больницы. Мы сможем оказывать здесь более квалифицированную помощь", - считает епископ Ефрем.

https://ria.ru/20210310/pomosch-1600583139.html

https://ria.ru/20190924/1559023138.html

https://ria.ru/20190704/1556156262.html

хомс (город)

сирия

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владимир морозов (фигурное катание), антиохийская православная церковь, здоровье - общество, русская православная церковь, хомс (город), сирия