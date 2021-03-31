https://ria.ru/20210331/pogonya-1603609948.html

Во Владивостоке водитель утонул, уходя от погони

Во Владивостоке водитель утонул, уходя от погони

Автомобиль нарушителя во Владивостоке во время погони съехал с пирса в воду на острове Русском, водитель погиб, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:07

2021-03-31T13:07

2021-03-31T13:07

русский (остров)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Автомобиль нарушителя во Владивостоке во время погони съехал с пирса в воду на острове Русском, водитель погиб, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону.По информации полиции, экипаж ДПС попытался остановить превысивший разрешенную скорость автомобиль Toyota Crown Majesta, но водитель не подчинился, и полицейские бросились в погоню.СУСК РФ по Приморскому краю в свою очередь сообщило о доследственной проверке по факту гибели водителя.

https://ria.ru/20210330/dtp-1603387785.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

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2021

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русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия