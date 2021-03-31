https://ria.ru/20210331/pogoda-1603587757.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные

Небольшие осадки, температура до плюс 7 и ветер ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:37

2021-03-31T11:37

2021-03-31T11:37

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Небольшие осадки, температура до плюс 7 и ветер ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.По ее словам, небольшой дождь будет и в дневные часы. "Температура воздуха будет около 5-7 градусов тепла. В субботу будет довольно плотный северо-западный ветер, в воскресенье погода будет покомфортнее, потому что ветер потише. То есть температура воздуха будет близка к климатической норме", - добавила синоптик.

https://ria.ru/20210327/vesna-1603080397.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество