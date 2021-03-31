Синоптик рассказала о погоде в Москве на выходные
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Небольшие осадки, температура до плюс 7 и ветер ожидаются в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"В выходные погода у нас будет улучшаться. В пятницу мы будем под влиянием циклона, который вольется в ложбину северо-западного циклона, и поэтому у нас характер погоды в выходные дни, 3 и 4 числа, будут меняться. Хотя дождей будет меньше, погода будет облачная с прояснениями, но в ночные часы могут опускаться осадки - мокрый снег с дождем, потому что температура воздуха в ночные часы в Москве минус 1 - плюс 1, по области - минус 2 - плюс 3 градуса", - рассказала Позднякова.
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По ее словам, небольшой дождь будет и в дневные часы. "Температура воздуха будет около 5-7 градусов тепла. В субботу будет довольно плотный северо-западный ветер, в воскресенье погода будет покомфортнее, потому что ветер потише. То есть температура воздуха будет близка к климатической норме", - добавила синоптик.