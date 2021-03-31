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Москвичей предупредили о сильном дожде в пятницу
Москвичей предупредили о сильном дожде в пятницу
Следующая порция дождей в Москве ожидается в пятницу, выпадет порядка 25-30% месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:24
2021-03-31T11:24
2021-03-31T11:31
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Следующая порция дождей в Москве ожидается в пятницу, выпадет порядка 25-30% месячной нормы осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
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татьяна позднякова, москва, общество