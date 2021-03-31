Москвичей предупредили о сильном дожде в пятницу

"Второго числа нам предстоит пережить довольно интенсивные осадки, мы считаем, что может выпасть больше 10 миллиметров осадков - от 25% до 30% месячной нормы, а может быть, и больше. Дождь зарядит на целый день", - сказала Позднякова.