Москвичам рассказали, когда в столицу вернется желанное тепло

"Ожидается, что улучшение погоды, усиление антициклона произойдет 5 числа, то есть это будет понедельник. И там погода без существенных осадков, хотя ночь еще будет не очень теплая - около нуля градусов, местами отрицательная. Но дневная температура - уже 6-11 градусов тепла. Начиная с понедельника к нам вернется желанное для нас тепло", - рассказала она.