https://ria.ru/20210331/pogoda-1603582658.html
Москвичам рассказали, когда в столицу вернется желанное тепло
Москвичам рассказали, когда в столицу вернется желанное тепло
Желанное тепло без осадков вернется в Москву в начале следующей недели, ожидается до 11 градусов днем, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:13
2021-03-31T11:13
2021-03-31T11:17
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599813568_0:38:3436:1971_1920x0_80_0_0_40cea8b8b84557ee485df2e6268e6423.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Желанное тепло без осадков вернется в Москву в начале следующей недели, ожидается до 11 градусов днем, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599813568_380:0:3057:2008_1920x0_80_0_0_9598a4eb8f79efd85427883e12f4b8e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество