https://ria.ru/20210331/po-1603660100.html

Пользователям не будут навязывать российское ПО, заявил Путин

Пользователям не будут навязывать российское ПО, заявил Путин

Российское программное обеспечение навязываться пользователям не будет, они могут его и не использовать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T16:33

2021-03-31T16:33

2021-03-31T17:04

максут шадаев

владимир путин

технологии

общество

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российское программное обеспечение навязываться пользователям не будет, они могут его и не использовать, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе совещания главы государства с кабмином министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев доложил о ситуации с предустановкой российского ПО на электронные устройства. По его словам, все устройства, которые теперь будут продаваться на территории РФ, должны иметь по умолчанию российские приложения, либо они должны предлагаться для установки при их активации, однако конечное решение останется за пользователем.Шадаев подтвердил, и добавил, что это делается именно для того, чтобы обеспечить равный выбор."Надеюсь, что и коллеги, и пользователи это тоже поймут и будут иметь в виду, примут к сведению", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210331/yandeks-1603652625.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максут шадаев, владимир путин, технологии, общество