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Пользователям не будут навязывать российское ПО, заявил Путин
Пользователям не будут навязывать российское ПО, заявил Путин
Российское программное обеспечение навязываться пользователям не будет, они могут его и не использовать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:33
2021-03-31T17:04
максут шадаев
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российское программное обеспечение навязываться пользователям не будет, они могут его и не использовать, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе совещания главы государства с кабмином министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев доложил о ситуации с предустановкой российского ПО на электронные устройства. По его словам, все устройства, которые теперь будут продаваться на территории РФ, должны иметь по умолчанию российские приложения, либо они должны предлагаться для установки при их активации, однако конечное решение останется за пользователем.Шадаев подтвердил, и добавил, что это делается именно для того, чтобы обеспечить равный выбор."Надеюсь, что и коллеги, и пользователи это тоже поймут и будут иметь в виду, примут к сведению", - добавил глава государства.
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максут шадаев, владимир путин, технологии, общество

Пользователям не будут навязывать российское ПО, заявил Путин

16:33 31.03.2021 (обновлено: 17:04 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин заслушивает доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции
Президент РФ Владимир Путин заслушивает доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российское программное обеспечение навязываться пользователям не будет, они могут его и не использовать, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания главы государства с кабмином министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев доложил о ситуации с предустановкой российского ПО на электронные устройства. По его словам, все устройства, которые теперь будут продаваться на территории РФ, должны иметь по умолчанию российские приложения, либо они должны предлагаться для установки при их активации, однако конечное решение останется за пользователем.

"Хочу еще добавить, что это не навязывается потребителю, они могут это и не использовать, так я понимаю", - сказал Путин.

Шадаев подтвердил, и добавил, что это делается именно для того, чтобы обеспечить равный выбор.
"Надеюсь, что и коллеги, и пользователи это тоже поймут и будут иметь в виду, примут к сведению", - добавил глава государства.
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Максут ШадаевВладимир ПутинТехнологииОбщество
 
 
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