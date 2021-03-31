Пользователям не будут навязывать российское ПО, заявил Путин
16:33 31.03.2021 (обновлено: 17:04 31.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин заслушивает доклад главкома ВМФ РФ Николая Евменова о ходе комплексной арктической экспедиции
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российское программное обеспечение навязываться пользователям не будет, они могут его и не использовать, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания главы государства с кабмином министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев доложил о ситуации с предустановкой российского ПО на электронные устройства. По его словам, все устройства, которые теперь будут продаваться на территории РФ, должны иметь по умолчанию российские приложения, либо они должны предлагаться для установки при их активации, однако конечное решение останется за пользователем.
"Хочу еще добавить, что это не навязывается потребителю, они могут это и не использовать, так я понимаю", - сказал Путин.
Шадаев подтвердил, и добавил, что это делается именно для того, чтобы обеспечить равный выбор.
"Надеюсь, что и коллеги, и пользователи это тоже поймут и будут иметь в виду, примут к сведению", - добавил глава государства.