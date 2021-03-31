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Суд дал 1,5 года условно мужчине, толкнувшему полицейского с пистолетом
Суд дал 1,5 года условно мужчине, толкнувшему полицейского с пистолетом
Толкнувший на несогласованной акции 31 января полицейского, который в ответ на это достал пистолет, уроженец Архангельска Кирилл Богданов осужден на 1,5 года... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T19:06
2021-03-31T19:06
2021-03-31T19:06
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Толкнувший на несогласованной акции 31 января полицейского, который в ответ на это достал пистолет, уроженец Архангельска Кирилл Богданов осужден на 1,5 года условно, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Богданов вину признал. Он был освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.Ранее сообщалось, что суд в Петербурге заключил под стражу до 30 марта Кирилла Богданова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти). Органы предварительного следствия считают, что он во время акции на Сенной площади ударил сотрудника полиции. В ответ на эти действия сотрудник достал табельный пистолет. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти отметили, что действия полицейского были законны и он пресекал этим агрессию.
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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