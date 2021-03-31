Опубликовано письмо Дзержинского о слежке за Сталиным
15:41 31.03.2021 (обновлено: 20:08 31.03.2021)
© Фото : ФСБ РоссииПисьмо Дзержинского о соглядатаях, шпионивших за Сталиным
© Фото : ФСБ России
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель Объединенного государственного политического управления при Совнаркоме СССР Феликс Дзержинский в феврале 1925 года просил руководителя кремлевской охраны обратить внимание на подозрительных людей, наблюдавших за Иосифом Сталиным во время его похода в театр, — этот документ впервые опубликовала Федеральная служба безопасности.
На сайте ФСБ размещены уникальные материалы из архива спецслужбы, приуроченные к столетию со дня создания отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии.
© Фото : ФСБ РоссииПисьмо Дзержинского о соглядатаях, шпионивших за Сталиным
© Фото : ФСБ России
Письмо Дзержинского о соглядатаях, шпионивших за Сталиным
Среди обнародованных материалов — письмо Дзержинского Абраму Беленькому, начальнику Специального отделения при коллегии ОГПУ, которое отвечало за охрану руководства СССР и правительственных объектов и было предтечей нынешней Федеральной службы охраны. ОСНАЗ тогда находился в оперативном подчинении Беленького. Дзержинский написал письмо 8 февраля 1925 года ночью после совместного со Сталиным посещения театра в Москве.
"Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас. При выходе из театра тоже какой-то тип стоял (другой) и тоже читал объявление. Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите", — указывал Дзержинский.
17 марта, 03:48"Щуплый, лысый": как польские спецслужбы искали Дзержинского
Письмо написано на бланке председателя Высшего совета народного хозяйства СССР. Дзержинский тогда занимал эту должность параллельно с постом начальника органов государственной безопасности.
В каком театре все это случилось, не уточнялось. Известно, что Сталин был большим любителем театрального искусства и в 1920-1930-х годах регулярно посещал Большой театр, а также МХАТ.
Первого апреля исполнится 100 лет со дня создания ОСНАЗа. Главными целями спецподразделения объявлялись борьба с внутренними врагами советской власти и "защита завоеваний революции".
В задачи этого отряда также входили охрана правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве, конференций и съездов партии, главных электростанций и так далее.
В дальнейшем ОСНАЗ ВЧК–ОГПУ стал основой дивизии Особого назначения при коллегии ОГПУ СССР — будущей Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского. Сейчас это дивизия имени Дзержинского Росгвардии.