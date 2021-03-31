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Опубликовано письмо Дзержинского о слежке за Сталиным
Опубликовано письмо Дзержинского о слежке за Сталиным
Председатель Объединенного государственного политического управления при Совнаркоме СССР Феликс Дзержинский в феврале 1925 года просил руководителя кремлевской... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T15:41
2021-03-31T20:08
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
большой театр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
феликс дзержинский
иосиф сталин (джугашвили)
москва
дзержинский
ссср
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель Объединенного государственного политического управления при Совнаркоме СССР Феликс Дзержинский в феврале 1925 года просил руководителя кремлевской охраны обратить внимание на подозрительных людей, наблюдавших за Иосифом Сталиным во время его похода в театр, — этот документ впервые опубликовала Федеральная служба безопасности.На сайте ФСБ размещены уникальные материалы из архива спецслужбы, приуроченные к столетию со дня создания отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии.Среди обнародованных материалов — письмо Дзержинского Абраму Беленькому, начальнику Специального отделения при коллегии ОГПУ, которое отвечало за охрану руководства СССР и правительственных объектов и было предтечей нынешней Федеральной службы охраны. ОСНАЗ тогда находился в оперативном подчинении Беленького. Дзержинский написал письмо 8 февраля 1925 года ночью после совместного со Сталиным посещения театра в Москве.Письмо написано на бланке председателя Высшего совета народного хозяйства СССР. Дзержинский тогда занимал эту должность параллельно с постом начальника органов государственной безопасности.В каком театре все это случилось, не уточнялось. Известно, что Сталин был большим любителем театрального искусства и в 1920-1930-х годах регулярно посещал Большой театр, а также МХАТ.Первого апреля исполнится 100 лет со дня создания ОСНАЗа. Главными целями спецподразделения объявлялись борьба с внутренними врагами советской власти и "защита завоеваний революции".В задачи этого отряда также входили охрана правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве, конференций и съездов партии, главных электростанций и так далее.В дальнейшем ОСНАЗ ВЧК–ОГПУ стал основой дивизии Особого назначения при коллегии ОГПУ СССР — будущей Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского. Сейчас это дивизия имени Дзержинского Росгвардии.
https://ria.ru/20210317/dzerzhinskiy-1601570896.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/stalin-1600121184.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), большой театр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), феликс дзержинский, иосиф сталин (джугашвили), москва, дзержинский, ссср

Опубликовано письмо Дзержинского о слежке за Сталиным

15:41 31.03.2021 (обновлено: 20:08 31.03.2021)
 
© Фото : ФСБ РоссииПисьмо Дзержинского о соглядатаях, шпионивших за Сталиным
Письмо Дзержинского о соглядатаях, шпионивших за Сталиным - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : ФСБ России
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель Объединенного государственного политического управления при Совнаркоме СССР Феликс Дзержинский в феврале 1925 года просил руководителя кремлевской охраны обратить внимание на подозрительных людей, наблюдавших за Иосифом Сталиным во время его похода в театр, — этот документ впервые опубликовала Федеральная служба безопасности.
На сайте ФСБ размещены уникальные материалы из архива спецслужбы, приуроченные к столетию со дня создания отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии.
© Фото : ФСБ РоссииПисьмо Дзержинского о соглядатаях, шпионивших за Сталиным
Письмо Дзержинского о соглядатаях, шпионивших за Сталиным - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : ФСБ России
Письмо Дзержинского о соглядатаях, шпионивших за Сталиным
Среди обнародованных материалов — письмо Дзержинского Абраму Беленькому, начальнику Специального отделения при коллегии ОГПУ, которое отвечало за охрану руководства СССР и правительственных объектов и было предтечей нынешней Федеральной службы охраны. ОСНАЗ тогда находился в оперативном подчинении Беленького. Дзержинский написал письмо 8 февраля 1925 года ночью после совместного со Сталиным посещения театра в Москве.

"Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас. При выходе из театра тоже какой-то тип стоял (другой) и тоже читал объявление. Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите", — указывал Дзержинский.

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Письмо написано на бланке председателя Высшего совета народного хозяйства СССР. Дзержинский тогда занимал эту должность параллельно с постом начальника органов государственной безопасности.
В каком театре все это случилось, не уточнялось. Известно, что Сталин был большим любителем театрального искусства и в 1920-1930-х годах регулярно посещал Большой театр, а также МХАТ.
Первого апреля исполнится 100 лет со дня создания ОСНАЗа. Главными целями спецподразделения объявлялись борьба с внутренними врагами советской власти и "защита завоеваний революции".
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В задачи этого отряда также входили охрана правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве, конференций и съездов партии, главных электростанций и так далее.
В дальнейшем ОСНАЗ ВЧК–ОГПУ стал основой дивизии Особого назначения при коллегии ОГПУ СССР — будущей Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского. Сейчас это дивизия имени Дзержинского Росгвардии.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Большой театрФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Феликс ДзержинскийИосиф Сталин (Джугашвили)МоскваДзержинскийСССР
 
 
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