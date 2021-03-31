https://ria.ru/20210331/pismo-1603645811.html

Опубликовано письмо Дзержинского о слежке за Сталиным

Опубликовано письмо Дзержинского о слежке за Сталиным

Председатель Объединенного государственного политического управления при Совнаркоме СССР Феликс Дзержинский в феврале 1925 года просил руководителя кремлевской... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T15:41

2021-03-31T15:41

2021-03-31T20:08

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

большой театр

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

феликс дзержинский

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дзержинский

ссср

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Председатель Объединенного государственного политического управления при Совнаркоме СССР Феликс Дзержинский в феврале 1925 года просил руководителя кремлевской охраны обратить внимание на подозрительных людей, наблюдавших за Иосифом Сталиным во время его похода в театр, — этот документ впервые опубликовала Федеральная служба безопасности.На сайте ФСБ размещены уникальные материалы из архива спецслужбы, приуроченные к столетию со дня создания отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии.Среди обнародованных материалов — письмо Дзержинского Абраму Беленькому, начальнику Специального отделения при коллегии ОГПУ, которое отвечало за охрану руководства СССР и правительственных объектов и было предтечей нынешней Федеральной службы охраны. ОСНАЗ тогда находился в оперативном подчинении Беленького. Дзержинский написал письмо 8 февраля 1925 года ночью после совместного со Сталиным посещения театра в Москве.Письмо написано на бланке председателя Высшего совета народного хозяйства СССР. Дзержинский тогда занимал эту должность параллельно с постом начальника органов государственной безопасности.В каком театре все это случилось, не уточнялось. Известно, что Сталин был большим любителем театрального искусства и в 1920-1930-х годах регулярно посещал Большой театр, а также МХАТ.Первого апреля исполнится 100 лет со дня создания ОСНАЗа. Главными целями спецподразделения объявлялись борьба с внутренними врагами советской власти и "защита завоеваний революции".В задачи этого отряда также входили охрана правительственных зданий и важнейших государственных объектов в Москве, конференций и съездов партии, главных электростанций и так далее.В дальнейшем ОСНАЗ ВЧК–ОГПУ стал основой дивизии Особого назначения при коллегии ОГПУ СССР — будущей Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского. Сейчас это дивизия имени Дзержинского Росгвардии.

https://ria.ru/20210317/dzerzhinskiy-1601570896.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/stalin-1600121184.html

москва

дзержинский

ссср

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