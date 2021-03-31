Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/petrashov-1603675367.html
Суд арестовал и.о. вице-премьера Ставропольского края Петрашова
Суд арестовал и.о. вице-премьера Ставропольского края Петрашова
Чертановский суд Москвы в среду заключил в СИЗО и.о. зампреда правительства Ставрополья Романа Петрашова, обвиняемого в мошенничестве на 130 миллионов рублей,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:43
2021-03-31T18:11
россия
владимир владимиров
москва
ставропольский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603681220_0:0:649:366_1920x0_80_0_0_0024dc2aaa053eb63c36ff93342fe3f5.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы в среду заключил в СИЗО и.о. зампреда правительства Ставрополья Романа Петрашова, обвиняемого в мошенничестве на 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрашову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 мая", - рассказал собеседник агентства.Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), причастность к преступлению чиновник отрицает.Две с половиной недели назад при попытке скрыться был задержан еще один зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев. По данным Следственного комитета, он набрал взяток на 60 миллионов рублей. Сейчас Золотарев тоже заключен в СИЗО.Петрашову же вменяется получение не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Эти деньги он, по мнению следствия, получал как лично, так и через посредников и путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц.После задержания Золотарева губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку и объявил, что новый состав сформируют после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры. Все члены правительства до утверждения в новом составе остались в ранге исполняющих обязанности, Петрашов – в том числе.
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html
россия
москва
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603681220_44:0:587:407_1920x0_80_0_0_d442fa08cd26ff39bab8318a07a8ac14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир владимиров, москва, ставропольский край, происшествия

Суд арестовал и.о. вице-премьера Ставропольского края Петрашова

17:43 31.03.2021 (обновлено: 18:11 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Чертановского суда / Перейти в фотобанкИ.о. зампреда правительства Ставрополья Роман Петрашов во время избрания меры пресечения в Чертановском суде Москвы. Кадр видео
И.о. зампреда правительства Ставрополья Роман Петрашов во время избрания меры пресечения в Чертановском суде Москвы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Чертановского суда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы в среду заключил в СИЗО и.о. зампреда правительства Ставрополья Романа Петрашова, обвиняемого в мошенничестве на 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрашову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 мая", - рассказал собеседник агентства.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 13:36
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2021 годах
Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), причастность к преступлению чиновник отрицает.
Две с половиной недели назад при попытке скрыться был задержан еще один зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев. По данным Следственного комитета, он набрал взяток на 60 миллионов рублей. Сейчас Золотарев тоже заключен в СИЗО.
Петрашову же вменяется получение не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Эти деньги он, по мнению следствия, получал как лично, так и через посредников и путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц.
СК показал обыски у губернатора Пензенской области Белозерцева - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта, 14:03
Опубликовано видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева
После задержания Золотарева губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку и объявил, что новый состав сформируют после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры. Все члены правительства до утверждения в новом составе остались в ранге исполняющих обязанности, Петрашов – в том числе.
 
РоссияВладимир ВладимировМоскваСтавропольский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния