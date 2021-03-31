https://ria.ru/20210331/petrashov-1603675367.html

Суд арестовал и.о. вице-премьера Ставропольского края Петрашова

Суд арестовал и.о. вице-премьера Ставропольского края Петрашова

Чертановский суд Москвы в среду заключил в СИЗО и.о. зампреда правительства Ставрополья Романа Петрашова, обвиняемого в мошенничестве на 130 миллионов рублей,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:43

2021-03-31T17:43

2021-03-31T18:11

россия

владимир владимиров

москва

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Чертановский суд Москвы в среду заключил в СИЗО и.о. зампреда правительства Ставрополья Романа Петрашова, обвиняемого в мошенничестве на 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Петрашову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 мая", - рассказал собеседник агентства.Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), причастность к преступлению чиновник отрицает.Две с половиной недели назад при попытке скрыться был задержан еще один зампред правительства Ставропольского края Александр Золотарев. По данным Следственного комитета, он набрал взяток на 60 миллионов рублей. Сейчас Золотарев тоже заключен в СИЗО.Петрашову же вменяется получение не менее 130 миллионов рублей под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Эти деньги он, по мнению следствия, получал как лично, так и через посредников и путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц.После задержания Золотарева губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку и объявил, что новый состав сформируют после антикоррупционной проверки каждой кандидатуры. Все члены правительства до утверждения в новом составе остались в ранге исполняющих обязанности, Петрашов – в том числе.

https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html

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россия, владимир владимиров, москва, ставропольский край, происшествия