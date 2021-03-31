В офисе Зеленского отреагировали на переговоры Путина, Меркель и Макрона
© AP Photo / Pool/Charles PlatiauКанцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 года
© AP Photo / Pool/Charles Platiau
КИЕВ, 31 мар - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что не стоит искать тайный смысл в переговорах лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) по Донбассу, которые состоялись во вторник без участия Киева.
Во вторник в формате видеоконференции прошли переговоры президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась также и ситуация в Донбассе. В украинской оппозиции посчитали "плохим сигналом" переговоры без Киева.
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"Известная "партия любителей фэйков" (подразумевается Европейская солидарность - ред.) молниеносно заявила, что это был чуть ли не "нормандский формат", где большие дяди вели разговоры про Украину без Украины. Анекдот? Чистейший... Это были не переговоры. Не все межгосударственные обсуждения требуют обязательного нашего присутствия. За столом не сидели десятки других стран, включая те же США", - написал Подоляк на своей странице в Facebook в среду.
Ранее Зеленский заявил, что после обстрелов в Донбассе 26 марта намерен в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами "нормандской четверки".
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В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.