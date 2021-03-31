https://ria.ru/20210331/peregovory-1603671972.html
Начальник Генштаба поговорил по телефону с коллегой из США
Начальник Генштаба поговорил по телефону с коллегой из США
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры по телефону с коллегой из США генералом Марком Милли, разговор состоялся по... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:29
2021-03-31T17:29
2021-03-31T17:33
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582269201_0:0:2739:1541_1920x0_80_0_0_294238a97cc41e06a49c6b6c866243d9.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры по телефону с коллегой из США генералом Марком Милли, разговор состоялся по инициативе американской стороны, говорится в сообщении Минобороны России."Тридцать первого марта по инициативе США состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210330/amerika-1603393695.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582269201_236:0:2669:1825_1920x0_80_0_0_1a1987c093da72479be86f8268fcee8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, сша