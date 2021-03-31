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Начальник Генштаба поговорил по телефону с коллегой из США
Начальник Генштаба поговорил по телефону с коллегой из США
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры по телефону с коллегой из США генералом Марком Милли, разговор состоялся по... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:29
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россия
вооруженные силы рф
министерство обороны сша
сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры по телефону с коллегой из США генералом Марком Милли, разговор состоялся по инициативе американской стороны, говорится в сообщении Минобороны России."Тридцать первого марта по инициативе США состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, сша

Начальник Генштаба поговорил по телефону с коллегой из США

17:29 31.03.2021 (обновлено: 17:33 31.03.2021)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры по телефону с коллегой из США генералом Марком Милли, разговор состоялся по инициативе американской стороны, говорится в сообщении Минобороны России.
"Тридцать первого марта по инициативе США состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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РоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны СШАСША
 
 
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