https://ria.ru/20210331/peregovory-1603671972.html

Начальник Генштаба поговорил по телефону с коллегой из США

Начальник Генштаба поговорил по телефону с коллегой из США

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры по телефону с коллегой из США генералом Марком Милли, разговор состоялся по... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:29

2021-03-31T17:29

2021-03-31T17:33

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны сша

сша

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры по телефону с коллегой из США генералом Марком Милли, разговор состоялся по инициативе американской стороны, говорится в сообщении Минобороны России."Тридцать первого марта по инициативе США состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210330/amerika-1603393695.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны сша, сша