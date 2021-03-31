https://ria.ru/20210331/peregovory-1603594142.html

В Киеве прокомментировали переговоры Путина, Макрона и Меркель

В Киеве прокомментировали переговоры Путина, Макрона и Меркель

Киев продолжает переговоры со всеми странами "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) на разных уровнях, и никакие решения в отношении... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T12:05

2021-03-31T12:05

2021-03-31T16:22

"нормандская четверка"

эммануэль макрон

владимир зеленский

ангела меркель

владимир путин

франция

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Киев продолжает переговоры со всеми странами "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) на разных уровнях, и никакие решения в отношении Украины без нее самой не могут и не будут приниматься, заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.Накануне президент России Владимир Путин провел переговоры в формате видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президента Украины Владимира Зеленского к участию не приглашали. Одной из тем беседы стала ситуация в Донбассе."Лидеры других стран могут упоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране. Офис президента считает, что было бы странно, если бы война в Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона", — сказала Мендель в комментарии "Украинской правде".Она добавила, что Киев будет использовать все возможности и площадки для стабилизации обстановки на востоке страны.Ранее Зеленский заявил, что после обстрелов в Донбассе намерен в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами "нормандской четверки".Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210331/peregovory-1603568369.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/peregovory-1603584330.html

франция

киев

украина

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"нормандская четверка", эммануэль макрон, владимир зеленский, ангела меркель, владимир путин, франция, киев, украина, в мире