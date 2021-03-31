В Киеве прокомментировали переговоры Путина, Макрона и Меркель
12:05 31.03.2021 (обновлено: 16:22 31.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Киев продолжает переговоры со всеми странами "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) на разных уровнях, и никакие решения в отношении Украины без нее самой не могут и не будут приниматься, заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
Накануне президент России Владимир Путин провел переговоры в формате видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президента Украины Владимира Зеленского к участию не приглашали. Одной из тем беседы стала ситуация в Донбассе.
"Лидеры других стран могут упоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране. Офис президента считает, что было бы странно, если бы война в Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона", — сказала Мендель в комментарии "Украинской правде".
Она добавила, что Киев будет использовать все возможности и площадки для стабилизации обстановки на востоке страны.
Ранее Зеленский заявил, что после обстрелов в Донбассе намерен в ближайшее время провести переговоры со всеми лидерами "нормандской четверки".
Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения