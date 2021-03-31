Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210331/peregovory-1603568369.html
В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона
В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона
Формат "евротройки" - Россия, ФРГ и Франция - сохраняет очевидный потенциал на будущее, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T09:46
2021-03-31T09:46
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
эммануэль макрон
евросоюз
ангела меркель
владимир путин
белоруссия
сирия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Формат "евротройки" - Россия, ФРГ и Франция - сохраняет очевидный потенциал на будущее, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В достаточно развёрнутом сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном хорошо прослеживаются и логика этого формата, и приоритеты сторон", - написал Косачев в ФБ.По его словам, логика - общая. "Три самых крупных европейских лидера разрабатывают широкую повестку дня, в центре которой - противодействие пандемии коронавируса, снятие шероховатостей и запуск реального взаимодействия по другим крупным проблемам трансграничного характера", - отметил политик.Приоритеты - скорее всего, совпадают далеко не во всем, полагает он. Отсюда - не только Ливия, Сирия и СВПД по Ирану, но и Украина с Белоруссией, а также тема Алексея Навального. "Считаю очень важной близость подходов собеседников по первым трём темам (равноудалённое содействие сближению позиций сторон соответствующих конфликтных ситуаций). Ещё более важно подтверждение безальтернативности Минских соглашений, это мощный сигнал Киеву, которого там так опасались", - подчеркнул Косачев.Он также предположил, что по Белоруссии и Навальному разногласия с учётом ранее заявлявшихся оценок были максимальными. "Хотя это и не означает коллапса, разговор на эти темы тем более должен был состояться", - считает парламентарий."И вишенка на торте - собственно отношения России с Евросоюзом. Позиция России хорошо известна, и она была исчерпывающим образом подтверждена - мы по-прежнему готовы эти отношения развивать, но России нужна встречная готовность, а не окрики и тем более не санкционный шантаж", - подчеркнул Косачев.По его мнению, последняя фраза из сообщения, что в целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня, внушает определённый оптимизм. "Формат настоящей "евротройки", судя по всему, сохраняет очевидный потенциал на будущее", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20210306/potok-1600181277.html
https://ria.ru/20210214/pobeda-1597392061.html
белоруссия
сирия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:0:2617:1964_1920x0_80_0_0_32ba7fe1c4ad4a61f45a52c5d0781ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), эммануэль макрон, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, белоруссия, сирия, украина, в мире

В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона

09:46 31.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Формат "евротройки" - Россия, ФРГ и Франция - сохраняет очевидный потенциал на будущее, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"В достаточно развёрнутом сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном хорошо прослеживаются и логика этого формата, и приоритеты сторон", - написал Косачев в ФБ.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 10:13
В Германии назвали "Северный поток — 2" мостом с Россией
По его словам, логика - общая. "Три самых крупных европейских лидера разрабатывают широкую повестку дня, в центре которой - противодействие пандемии коронавируса, снятие шероховатостей и запуск реального взаимодействия по другим крупным проблемам трансграничного характера", - отметил политик.
Приоритеты - скорее всего, совпадают далеко не во всем, полагает он. Отсюда - не только Ливия, Сирия и СВПД по Ирану, но и Украина с Белоруссией, а также тема Алексея Навального. "Считаю очень важной близость подходов собеседников по первым трём темам (равноудалённое содействие сближению позиций сторон соответствующих конфликтных ситуаций). Ещё более важно подтверждение безальтернативности Минских соглашений, это мощный сигнал Киеву, которого там так опасались", - подчеркнул Косачев.
Он также предположил, что по Белоруссии и Навальному разногласия с учётом ранее заявлявшихся оценок были максимальными. "Хотя это и не означает коллапса, разговор на эти темы тем более должен был состояться", - считает парламентарий.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 04:29Распространение коронавируса
Во Франции заявили о геополитической победе России благодаря "Спутнику V"
"И вишенка на торте - собственно отношения России с Евросоюзом. Позиция России хорошо известна, и она была исчерпывающим образом подтверждена - мы по-прежнему готовы эти отношения развивать, но России нужна встречная готовность, а не окрики и тем более не санкционный шантаж", - подчеркнул Косачев.
По его мнению, последняя фраза из сообщения, что в целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня, внушает определённый оптимизм. "Формат настоящей "евротройки", судя по всему, сохраняет очевидный потенциал на будущее", - заключил Косачев.
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Эммануэль МакронЕвросоюзАнгела МеркельВладимир ПутинБелоруссияСирияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:48Американские пацифисты раскритиковали Байдена за слова о Путине
04:32Депутат Рады Кива предрек безвозвратную потерю Донбасса для Украины
04:21В Арктике начался сезон белых медведей
03:53Диетолог предупредила об опасности несбалансированных диет
03:48На Сахалине перевернулся бензовоз с топливом
03:41Источник назвал возможную причину утечки воздуха в российском модуле МКС
03:33Ученые связали рост материнской смертности и мертворождений с COVID-19
03:30Российский ученый рассказал о способе постоянно удерживать дроны в полете
03:22Эпидемиолог призвал не ждать конца пандемии COVID-19 в 2021 году
03:13Финансист рассказал, какие долларовые банкноты покупать опасно
03:08В РПЦ назвали песню Манижи недостойной Евровидения
02:18Боррель обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов
02:16Специалист рассказал, как могут взломать ваш Wi-Fi
02:16Иммунолог объяснил, почему нет антител после прививки
01:43В украинских школьных учебниках опубликовали карту страны без Крыма
01:26В Латвии расследуют смерть пенсионера после прививки AstraZeneсa
01:22Больше половины немцев готовы привиться российской вакциной
01:18Специалист объяснил, что хранится ненужного в памяти телефона
01:16Найдена ранее неизвестная советская экранизация "Властелина колец"
01:12В России начинается весенний призыв на военную службу
Лента новостейМолния