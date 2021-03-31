https://ria.ru/20210331/peregovory-1603568369.html

В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона

В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона

Формат "евротройки" - Россия, ФРГ и Франция - сохраняет очевидный потенциал на будущее, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T09:46

2021-03-31T09:46

2021-03-31T09:46

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

эммануэль макрон

евросоюз

ангела меркель

владимир путин

белоруссия

сирия

украина

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Формат "евротройки" - Россия, ФРГ и Франция - сохраняет очевидный потенциал на будущее, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В достаточно развёрнутом сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном хорошо прослеживаются и логика этого формата, и приоритеты сторон", - написал Косачев в ФБ.По его словам, логика - общая. "Три самых крупных европейских лидера разрабатывают широкую повестку дня, в центре которой - противодействие пандемии коронавируса, снятие шероховатостей и запуск реального взаимодействия по другим крупным проблемам трансграничного характера", - отметил политик.Приоритеты - скорее всего, совпадают далеко не во всем, полагает он. Отсюда - не только Ливия, Сирия и СВПД по Ирану, но и Украина с Белоруссией, а также тема Алексея Навального. "Считаю очень важной близость подходов собеседников по первым трём темам (равноудалённое содействие сближению позиций сторон соответствующих конфликтных ситуаций). Ещё более важно подтверждение безальтернативности Минских соглашений, это мощный сигнал Киеву, которого там так опасались", - подчеркнул Косачев.Он также предположил, что по Белоруссии и Навальному разногласия с учётом ранее заявлявшихся оценок были максимальными. "Хотя это и не означает коллапса, разговор на эти темы тем более должен был состояться", - считает парламентарий."И вишенка на торте - собственно отношения России с Евросоюзом. Позиция России хорошо известна, и она была исчерпывающим образом подтверждена - мы по-прежнему готовы эти отношения развивать, но России нужна встречная готовность, а не окрики и тем более не санкционный шантаж", - подчеркнул Косачев.По его мнению, последняя фраза из сообщения, что в целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня, внушает определённый оптимизм. "Формат настоящей "евротройки", судя по всему, сохраняет очевидный потенциал на будущее", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20210306/potok-1600181277.html

https://ria.ru/20210214/pobeda-1597392061.html

белоруссия

сирия

украина

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), эммануэль макрон, евросоюз, ангела меркель, владимир путин, белоруссия, сирия, украина, в мире