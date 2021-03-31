https://ria.ru/20210331/pentagon-1603716262.html

Пентагон прокомментировал заявления Украины о российских войсках у границ

Пентагон прокомментировал заявления Украины о российских войсках у границ

Соединенные Штаты ознакомились с заявлениями представителей армии Украины о якобы наращивании Россией присутствия вблизи границ этой страны, обсуждают этот... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T23:09

2021-03-31T23:09

2021-03-31T23:09

руслан хомчак

джон кирби

донбасс

министерство обороны сша

госдума рф

нато

владимир путин

киев

украина

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ВАШИНГТОН, 31 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты ознакомились с заявлениями представителей армии Украины о якобы наращивании Россией присутствия вблизи границ этой страны, обсуждают этот вопрос с союзниками по НАТО, заявил в среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В минувший вторник главнокомандующий украинскими ВС Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска у границы с Украиной, что, по его словам, создает угрозу военной безопасности страны."Мы осведомлены о сообщениях, поступающих от украинских военных, касательно перемещений военнослужащих РФ возле границ Украины. Мы обсуждаем наши озабоченности об участившихся случаях нарушения режима прекращения огня с нашими союзниками по НАТО", - сказал Кирби на брифинге, который транслировался на сайте Пентагона.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявлял, что у России "достаточно своей земли, своей территории", заявления об угрозе нападения со стороны РФ он назвал "полным абсурдом и бредом". По его словам, история показывает, что Россия - это миролюбивое государство, которое только защищается, а не нападает.

https://ria.ru/20210316/pentagon-1601527138.html

https://ria.ru/20210312/radar-1600810877.html

донбасс

киев

украина

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руслан хомчак, джон кирби, донбасс, министерство обороны сша, госдума рф, нато, владимир путин, киев, украина, в мире