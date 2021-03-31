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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210331/pavlova-1603348659.html
Каролина Павлова. Поэтесса двойной жизни
Каролина Павлова. Поэтесса двойной жизни
Она - певец двойной жизни: неподлинной, светской и подлинной, таинственной, ночной. Несчастна в личной жизни, но свою первую любовь к Мицкевичу вспоминает с восторгом. Блистательная переводчица поэзии, умирает в Германии совершенно забытой. Серебряный век воскрешает ее как замечательного поэта.
2021-03-31T14:00
2021-03-31T17:25
подкаст "заговор классиков"
подкаст
российская империя
виктор ерофеев
литература
история
общество
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Каролина Павлова. Полет мотылька против ветра
Она - певец двойной жизни: неподлинной, светской и подлинной, таинственной, ночной. Несчастна в личной жизни, но свою первую любовь к Мицкевичу вспоминает с восторгом. Блистательная переводчица поэзии, умирает в германии совершенно забытой. Серебряный век воскрешает ее как замечательного поэта.
audio/mpeg
Каролина Павлова. Полет мотылька против ветра
Она - певец двойной жизни: неподлинной, светской и подлинной, таинственной, ночной. Несчастна в личной жизни, но свою первую любовь к Мицкевичу вспоминает с восторгом. Блистательная переводчица поэзии, умирает в германии совершенно забытой. Серебряный век воскрешает ее как замечательного поэта.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, российская империя, виктор ерофеев, литература, история, общество

Каролина Павлова. Поэтесса двойной жизни

14:00 31.03.2021 (обновлено: 17:25 31.03.2021)
 
Подкаст "Заговор классиков"
Каролина Павлова. Полет мотылька против ветра
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Она - певец двойной жизни: неподлинной, светской и подлинной, таинственной, ночной. Несчастна в личной жизни, но свою первую любовь к Мицкевичу вспоминает с восторгом. Блистательная переводчица поэзии, умирает в Германии совершенно забытой. Серебряный век воскрешает ее как замечательного поэта.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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