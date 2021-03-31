Врач рассказала, как пандемия повлияла на сон россиян

"У нас есть информация о структуре сна по данным опроса. И во время пандемии эта структура изменилась. Люди (теперь) несколько хуже засыпают, но тем не менее ранние пробуждения все равно есть", - рассказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.