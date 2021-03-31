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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210331/pandemiya-1603662331.html
Врач рассказала, как пандемия повлияла на сон россиян
Врач рассказала, как пандемия повлияла на сон россиян
Россияне во время пандемии коронавирусной инфекции стали хуже засыпать, однако в целом сохранили привычку рано пробуждаться, сообщила главный внештатный... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T16:43
2021-03-31T16:43
распространение коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россияне во время пандемии коронавирусной инфекции стали хуже засыпать, однако в целом сохранили привычку рано пробуждаться, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.Драпкина добавила, что время на физическую активность в период самоизоляции в среднем уменьшилось. Также имеющиеся у медиков результаты опросов населения показали значительную потребность в онлайн-тренировках и онлайн-занятиях, сказала эксперт.
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оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, общество

Врач рассказала, как пандемия повлияла на сон россиян

16:43 31.03.2021
 
© Depositphotos / NatashaFedorova Мужчина выключает будильник
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Depositphotos / NatashaFedorova
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россияне во время пандемии коронавирусной инфекции стали хуже засыпать, однако в целом сохранили привычку рано пробуждаться, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
"У нас есть информация о структуре сна по данным опроса. И во время пандемии эта структура изменилась. Люди (теперь) несколько хуже засыпают, но тем не менее ранние пробуждения все равно есть", - рассказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля.
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Драпкина добавила, что время на физическую активность в период самоизоляции в среднем уменьшилось. Также имеющиеся у медиков результаты опросов населения показали значительную потребность в онлайн-тренировках и онлайн-занятиях, сказала эксперт.
 
Распространение коронавирусаОксана Драпкина (врач)Коронавирус в РоссииОбщество
 
 
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