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На Кубани пятеро детей отравились угарным газом
На Кубани пятеро детей отравились угарным газом
Пятеро детей на Кубани из-за неисправности газового оборудования в частном доме отравились угарным газом, они госпитализированы, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T07:44
2021-03-31T07:44
2021-03-31T08:23
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краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Пятеро детей на Кубани из-за неисправности газового оборудования в частном доме отравились угарным газом, они госпитализированы, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Отмечается, что инцидент произошёл поздним вечером во вторник.Сообщение о происшествии поступило спасателям в 20.20. "В станице Переясловская, улица Ростовская, в частном домовладении в результате неисправности газового оборудования произошло отравление угарным газом пятерых детей. Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Брюховецкого района", - говорится в сообщении.СУСК по Краснодарскому краю сообщает о начале проверки в связи с происшедшим инцидентом."В Брюховецком районе следователи выясняют обстоятельства госпитализации пятерых детей в станице Переясловской с подозрением на отравление газом... По имеющейся оперативной информации, накануне отец семейства установил в доме газовый котёл. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия", - сообщает СУСК.По данным ведомства, состояние детей оценивается как удовлетворительное.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия
КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости.
Пятеро детей на Кубани из-за неисправности газового оборудования в частном доме отравились угарным газом, они госпитализированы, сообщает ГУ МЧС
по Краснодарскому краю
.
Отмечается, что инцидент произошёл поздним вечером во вторник.
Сообщение о происшествии поступило спасателям в 20.20. "В станице Переясловская, улица Ростовская, в частном домовладении в результате неисправности газового оборудования произошло отравление угарным газом пятерых детей. Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Брюховецкого района", - говорится в сообщении.
СУСК по Краснодарскому краю сообщает о начале проверки в связи с происшедшим инцидентом.
"В Брюховецком районе следователи выясняют обстоятельства госпитализации пятерых детей в станице Переясловской с подозрением на отравление газом... По имеющейся оперативной информации, накануне отец семейства установил в доме газовый котёл. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия", - сообщает СУСК.
По данным ведомства, состояние детей оценивается как удовлетворительное.