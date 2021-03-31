https://ria.ru/20210331/otravlenie-1603558541.html

На Кубани пятеро детей отравились угарным газом

На Кубани пятеро детей отравились угарным газом

Пятеро детей на Кубани из-за неисправности газового оборудования в частном доме отравились угарным газом, они госпитализированы, сообщает ГУ МЧС по... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T07:44

2021-03-31T07:44

2021-03-31T08:23

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодар

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ad4ebdaf63a89765cc21e5dd13e688c.jpg

КРАСНОДАР, 31 мар - РИА Новости. Пятеро детей на Кубани из-за неисправности газового оборудования в частном доме отравились угарным газом, они госпитализированы, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Отмечается, что инцидент произошёл поздним вечером во вторник.Сообщение о происшествии поступило спасателям в 20.20. "В станице Переясловская, улица Ростовская, в частном домовладении в результате неисправности газового оборудования произошло отравление угарным газом пятерых детей. Пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Брюховецкого района", - говорится в сообщении.СУСК по Краснодарскому краю сообщает о начале проверки в связи с происшедшим инцидентом."В Брюховецком районе следователи выясняют обстоятельства госпитализации пятерых детей в станице Переясловской с подозрением на отравление газом... По имеющейся оперативной информации, накануне отец семейства установил в доме газовый котёл. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия", - сообщает СУСК.По данным ведомства, состояние детей оценивается как удовлетворительное.

https://ria.ru/20210330/chs-1603388722.html

россия

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодар, краснодарский край, происшествия