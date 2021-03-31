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https://ria.ru/20210331/oskar-1603578951.html
СМИ узнали, как пройдет церемония вручения "Оскара"
СМИ узнали, как пройдет церемония вручения "Оскара"
Церемония вручения кинопремии "Оскар" в апреле помимо США может пройти на площадках в Европе, пишет журнал Hollywood Reporter. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T11:02
2021-03-31T11:19
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
оскар (премия)
лос-анджелес
лондон
сша
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Церемония вручения кинопремии "Оскар" в апреле помимо США может пройти на площадках в Европе, пишет журнал Hollywood Reporter.Решение добавить две дополнительные площадки в Париже и Лондоне для церемонии было принято после того, как организаторы премии объявили об очном формате мероприятия и запрете на участие через Zoom. При этом организаторы призывают участников по возможности все же приехать в Лос-Анджелес.По данным журнала, номинанты, которые приедут в США, должны будут пройти десятидневный карантин, срок которого может быть сокращен при соблюдении ряда условий. Дополнительные расходы участников, связанные с самоизоляцией по прибытии в США, возьмут на себя партнеры премии.Во время церемонии награждения номинанты не будут одновременно находиться в основном зале: чтобы соблюсти ограничения по числу людей, участников разделят на группы. Они будут по очереди перемещаться из основного зала в смежные зоны. "Мы изменили формат и сделали что-то похожее на коктейльную вечеринку", - цитирует журнал организаторов премии.Согласно Hollywood Reporter, в рамках премии будет предусмотрена красная дорожка, но "не в традиционном виде". Что касается масок, то участники церемонии будут обязаны их носить, однако, по замечанию организаторов, это требование может измениться.Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия), лос-анджелес, лондон, сша, париж

СМИ узнали, как пройдет церемония вручения "Оскара"

11:02 31.03.2021 (обновлено: 11:19 31.03.2021)
 
© AP Photo / Invision/Jordan StraussВиола Дэвис на 89-й церемонии вручения Оскара в Лос-Анджелесе
Виола Дэвис на 89-й церемонии вручения Оскара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Церемония вручения кинопремии "Оскар" в апреле помимо США может пройти на площадках в Европе, пишет журнал Hollywood Reporter.
Решение добавить две дополнительные площадки в Париже и Лондоне для церемонии было принято после того, как организаторы премии объявили об очном формате мероприятия и запрете на участие через Zoom. При этом организаторы призывают участников по возможности все же приехать в Лос-Анджелес.
По данным журнала, номинанты, которые приедут в США, должны будут пройти десятидневный карантин, срок которого может быть сокращен при соблюдении ряда условий. Дополнительные расходы участников, связанные с самоизоляцией по прибытии в США, возьмут на себя партнеры премии.
Во время церемонии награждения номинанты не будут одновременно находиться в основном зале: чтобы соблюсти ограничения по числу людей, участников разделят на группы. Они будут по очереди перемещаться из основного зала в смежные зоны. "Мы изменили формат и сделали что-то похожее на коктейльную вечеринку", - цитирует журнал организаторов премии.
Согласно Hollywood Reporter, в рамках премии будет предусмотрена красная дорожка, но "не в традиционном виде". Что касается масок, то участники церемонии будут обязаны их носить, однако, по замечанию организаторов, это требование может измениться.
Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 16:37Культура
Объявлен итоговый список номинантов на "Оскар"
 
КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыОскар (премия)Лос-АнджелесЛондонСШАПариж
 
 
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