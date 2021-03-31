https://ria.ru/20210331/oskar-1603578951.html

СМИ узнали, как пройдет церемония вручения "Оскара"

СМИ узнали, как пройдет церемония вручения "Оскара"

Церемония вручения кинопремии "Оскар" в апреле помимо США может пройти на площадках в Европе, пишет журнал Hollywood Reporter. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T11:02

2021-03-31T11:02

2021-03-31T11:19

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оскар (премия)

лос-анджелес

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Церемония вручения кинопремии "Оскар" в апреле помимо США может пройти на площадках в Европе, пишет журнал Hollywood Reporter.Решение добавить две дополнительные площадки в Париже и Лондоне для церемонии было принято после того, как организаторы премии объявили об очном формате мероприятия и запрете на участие через Zoom. При этом организаторы призывают участников по возможности все же приехать в Лос-Анджелес.По данным журнала, номинанты, которые приедут в США, должны будут пройти десятидневный карантин, срок которого может быть сокращен при соблюдении ряда условий. Дополнительные расходы участников, связанные с самоизоляцией по прибытии в США, возьмут на себя партнеры премии.Во время церемонии награждения номинанты не будут одновременно находиться в основном зале: чтобы соблюсти ограничения по числу людей, участников разделят на группы. Они будут по очереди перемещаться из основного зала в смежные зоны. "Мы изменили формат и сделали что-то похожее на коктейльную вечеринку", - цитирует журнал организаторов премии.Согласно Hollywood Reporter, в рамках премии будет предусмотрена красная дорожка, но "не в традиционном виде". Что касается масок, то участники церемонии будут обязаны их носить, однако, по замечанию организаторов, это требование может измениться.Обладатели "Оскара" этого сезона, ставшего из-за пандемии самым продолжительным, будут объявлены 25 апреля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

https://ria.ru/20210315/oskar-1601334988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия), лос-анджелес, лондон, сша, париж