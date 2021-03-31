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В Кремле прокомментировали задержание российского офицера в Италии
В Кремле прокомментировали задержание российского офицера в Италии
В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием российского офицера в Италии не помешает диалогу двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T13:22
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италия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием российского офицера в Италии не помешает диалогу двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне карабинеры задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в шпионаже — по версии полиции, итальянец за вознаграждение передал россиянину секретные документы. Как писали местные СМИ, речь идет не только о данных по республике, но и по НАТО, а плата составила пять тысяч евро.Сегодня МИД Италии принял решение выдворить двух сотрудников аппарата военного атташе. В российском посольстве выясняют обстоятельства случившегося и прорабатывают возможные ответные шаги.Это уже второй инцидент с российскими дипломатами в Европе за последнее время — на прошлой неделе власти Болгарии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства в Софии. Их также обвинили в шпионаже.
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италия

В Кремле прокомментировали задержание российского офицера в Италии

13:22 31.03.2021 (обновлено: 17:58 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием российского офицера в Италии не помешает диалогу двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы не располагаем в настоящий момент информацией о причинах и обстоятельствах этого задержания. Но мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение, будет сохраняться", — сказал он.
Накануне карабинеры задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в шпионаже — по версии полиции, итальянец за вознаграждение передал россиянину секретные документы. Как писали местные СМИ, речь идет не только о данных по республике, но и по НАТО, а плата составила пять тысяч евро.
Сегодня МИД Италии принял решение выдворить двух сотрудников аппарата военного атташе. В российском посольстве выясняют обстоятельства случившегося и прорабатывают возможные ответные шаги.
Это уже второй инцидент с российскими дипломатами в Европе за последнее время — на прошлой неделе власти Болгарии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства в Софии. Их также обвинили в шпионаже.
Площадь Венеции (Piazza Venezia) в Риме - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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