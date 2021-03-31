https://ria.ru/20210331/ofitser-1603612663.html

В Кремле прокомментировали задержание российского офицера в Италии

В Кремле прокомментировали задержание российского офицера в Италии

В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием российского офицера в Италии не помешает диалогу двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T13:22

2021-03-31T13:22

2021-03-31T17:58

италия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием российского офицера в Италии не помешает диалогу двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне карабинеры задержали российского офицера, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана ВМС Италии. Их обвиняют в шпионаже — по версии полиции, итальянец за вознаграждение передал россиянину секретные документы. Как писали местные СМИ, речь идет не только о данных по республике, но и по НАТО, а плата составила пять тысяч евро.Сегодня МИД Италии принял решение выдворить двух сотрудников аппарата военного атташе. В российском посольстве выясняют обстоятельства случившегося и прорабатывают возможные ответные шаги.Это уже второй инцидент с российскими дипломатами в Европе за последнее время — на прошлой неделе власти Болгарии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства в Софии. Их также обвинили в шпионаже.

https://ria.ru/20210331/diplomaty-1603612120.html

италия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия