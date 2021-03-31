https://ria.ru/20210331/obvinenie-1603570199.html

Семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании

Семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании

В штате Нью-Йорк семилетнего ребенка обвинили в изнасиловании, совершенном в День благодарения, сообщила местная радиостанция WWNY. РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T10:02

2021-03-31T10:02

2021-03-31T19:55

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В штате Нью-Йорк семилетнего ребенка обвинили в изнасиловании, совершенном в День благодарения, сообщила местная радиостанция WWNY.Полиция не разглашает данные дела, но отметила, что мальчику 23 марта предъявили обвинение в изнасиловании третьей степени.Дело будет рассматривать суд по семейным делам. Расследование продолжается. Адвокат Энтони Маркони, который специализируется на защите молодежи по уголовным делам, назвал обвинения абсурдными, так как ребенок такого возраста не мог понять, что он делает."Им нужно будет доказать, что он действительно физически совершил это. Мне кажется это почти невозможным", — пояснил юрист.

https://ria.ru/20201222/donos-1590317099.html

нью-йорк (штат)

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2021

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нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире