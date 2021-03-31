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Семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании
Семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании
В штате Нью-Йорк семилетнего ребенка обвинили в изнасиловании, совершенном в День благодарения, сообщила местная радиостанция WWNY. РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T10:02
2021-03-31T19:55
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В штате Нью-Йорк семилетнего ребенка обвинили в изнасиловании, совершенном в День благодарения, сообщила местная радиостанция WWNY.Полиция не разглашает данные дела, но отметила, что мальчику 23 марта предъявили обвинение в изнасиловании третьей степени.Дело будет рассматривать суд по семейным делам. Расследование продолжается. Адвокат Энтони Маркони, который специализируется на защите молодежи по уголовным делам, назвал обвинения абсурдными, так как ребенок такого возраста не мог понять, что он делает."Им нужно будет доказать, что он действительно физически совершил это. Мне кажется это почти невозможным", — пояснил юрист.
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нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире

Семилетнего мальчика обвинили в изнасиловании

10:02 31.03.2021 (обновлено: 19:55 31.03.2021)
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AP Photo / AJ Mast
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В штате Нью-Йорк семилетнего ребенка обвинили в изнасиловании, совершенном в День благодарения, сообщила местная радиостанция WWNY.
Полиция не разглашает данные дела, но отметила, что мальчику 23 марта предъявили обвинение в изнасиловании третьей степени.
Дело будет рассматривать суд по семейным делам. Расследование продолжается.
Адвокат Энтони Маркони, который специализируется на защите молодежи по уголовным делам, назвал обвинения абсурдными, так как ребенок такого возраста не мог понять, что он делает.
"Им нужно будет доказать, что он действительно физически совершил это. Мне кажется это почти невозможным", — пояснил юрист.
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