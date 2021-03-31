https://ria.ru/20210331/neft-1603446353.html

На двух стульях: США рекордно закупились российской нефтью

На двух стульях: США рекордно закупились российской нефтью

На фоне ухудшения отношений с Москвой и давления на Европу из-за "Северного потока — 2", под эхо угроз новых санкций американцы резко нарастили закупки... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T08:00

2021-03-31T08:00

2021-03-31T08:10

цены на нефть

минэнерго сша

северный поток — 2

мексиканский залив

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. На фоне ухудшения отношений с Москвой и давления на Европу из-за "Северного потока — 2", под эхо угроз новых санкций американцы резко нарастили закупки российской нефти. Почему собственная внешняя политика не мешает им приобретать у России все больше энергоресурсов — в материале РИА Новости. Нарастили импортВ прошлом году российский импорт нефти и нефтепродуктов в США увеличился на 3,5 процента и достиг девятилетнего максимума, сообщили в управлении энергетической информации американского Минэнерго (EIA). Россия вышла на второе место среди поставщиков, потеснив Саудовскую Аравию, резко снизившую экспорт, чтобы восстановить баланс на рынке. В 2020-м американцы получали из России в среднем 538 тысяч баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии — 522 тысячи. Крупнейшие покупатели — Valero и Exxon, приобретшие 55 и 50 миллионов баррелей соответственно. На эти две компании пришлась почти половина российского импорта. Неоткуда взятьК России американские НПЗ обратились, лишившись сырья из Венесуэлы. Это заслуга Дональда Трампа, в 2019-м наложившего санкции на Petroleos de Venezuela S. A. Цепочки поставок нарушились. В наиболее сложном положении оказались заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, в том числе Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron. Американцы покупают в России главным образом не сырую нефть, а мазут, необходимый для производства бензина.Ситуацию усугубило сокращение добычи ОПЕК. Поставки из Саудовской Аравии сейчас на минимуме с 1985 года. И лишь мазут из России позволил американским НПЗ продолжать работу, констатировали аналитики. Cланцевый кризисСказалось и обрушение сланцевой отрасли из-за пандемии. В США добывали 13 миллионов баррелей в сутки, теперь — 11 миллионов.Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Обанкротились полторы сотни сланцевых производителей. В первую очередь это те, у кого проблемы возникли еще до ковида: компании влезли в долги в условиях острой нехватки инвестиций. Уолл-стрит с 2018-го охладела к сланцевикам, рассудив, что прибыли там практически никакой, большинство проектов глубоко убыточны.В 2020-м, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции упали более чем вдвое — до 45 миллиардов долларов.В EIA считают, что добыча сланцевой нефти в марте снизится до 7,5 миллиона баррелей в сутки. Отрицательная динамика наблюдается в шести из семи нефтеносных районов — формациях Анадарко, Баккен, Найобрара, Игл-Форд, Берман, Гейнсвилл, Аппалачи.По прогнозу Fitch, сланцевая отрасль еще два-три года не вернется к докризисным показателям — производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи.Нелепое положениеТаким образом, США оказались в довольно нелепой ситуации: усиление зависимости от российской нефти полностью противоречит энергетическому курсу государства, отмечает Bloomberg. С одной стороны, Вашингтон всеми силами заставляет Европу отказаться от "Северного потока — 2", чтобы продавать собственный газ. С другой — американские нефтеперерабатывающие заводы покупают в России больше сырья, чем когда-либо. "Нефтяные танкеры, пришвартованные к НПЗ в Бэйтауне, штат Техас, выглядят точно так же, как и многие другие, курсирующие по акватории Хьюстонского судоходного канала. Но в их вместительных трюмах спрятан необычный груз: российская нефть, — отмечает агентство. — Путь к тому, чтобы Россия стала ключевым поставщиком нефти в США, вымощен рыночной смекалкой, удачей и доказанной способностью Кремля обернуть политику Вашингтона в свою пользу". "А ведь Трамп хвастался, что США превратились в энергетическую сверхдержаву и страна никогда не будет зависеть от "враждебных" иностранных поставщиков", — иронизирует по этому поводу Марк Финли, нефтяной аналитик Института Бейкера Университета Райса в Хьюстоне.Интересно, что сложившуюся ситуацию в Вашингтоне никак не комментируют. Однако неуклонный рост импорта явно указывает на то, что мантра об энергетической независимости, которую твердил бывший президент США Дональд Трамп, не сработала.

https://ria.ru/20210220/moroz-1598188720.html

https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html

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цены на нефть, минэнерго сша, северный поток — 2, мексиканский залив, дональд трамп, fitch ratings, опек, сша, экономика