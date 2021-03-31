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На двух стульях: США рекордно закупились российской нефтью
На двух стульях: США рекордно закупились российской нефтью
На фоне ухудшения отношений с Москвой и давления на Европу из-за "Северного потока — 2", под эхо угроз новых санкций американцы резко нарастили закупки... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T08:00
2021-03-31T08:10
цены на нефть
минэнерго сша
северный поток — 2
мексиканский залив
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. На фоне ухудшения отношений с Москвой и давления на Европу из-за "Северного потока — 2", под эхо угроз новых санкций американцы резко нарастили закупки российской нефти. Почему собственная внешняя политика не мешает им приобретать у России все больше энергоресурсов — в материале РИА Новости. Нарастили импортВ прошлом году российский импорт нефти и нефтепродуктов в США увеличился на 3,5 процента и достиг девятилетнего максимума, сообщили в управлении энергетической информации американского Минэнерго (EIA). Россия вышла на второе место среди поставщиков, потеснив Саудовскую Аравию, резко снизившую экспорт, чтобы восстановить баланс на рынке. В 2020-м американцы получали из России в среднем 538 тысяч баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии — 522 тысячи. Крупнейшие покупатели — Valero и Exxon, приобретшие 55 и 50 миллионов баррелей соответственно. На эти две компании пришлась почти половина российского импорта. Неоткуда взятьК России американские НПЗ обратились, лишившись сырья из Венесуэлы. Это заслуга Дональда Трампа, в 2019-м наложившего санкции на Petroleos de Venezuela S. A. Цепочки поставок нарушились. В наиболее сложном положении оказались заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, в том числе Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron. Американцы покупают в России главным образом не сырую нефть, а мазут, необходимый для производства бензина.Ситуацию усугубило сокращение добычи ОПЕК. Поставки из Саудовской Аравии сейчас на минимуме с 1985 года. И лишь мазут из России позволил американским НПЗ продолжать работу, констатировали аналитики. Cланцевый кризисСказалось и обрушение сланцевой отрасли из-за пандемии. В США добывали 13 миллионов баррелей в сутки, теперь — 11 миллионов.Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Обанкротились полторы сотни сланцевых производителей. В первую очередь это те, у кого проблемы возникли еще до ковида: компании влезли в долги в условиях острой нехватки инвестиций. Уолл-стрит с 2018-го охладела к сланцевикам, рассудив, что прибыли там практически никакой, большинство проектов глубоко убыточны.В 2020-м, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции упали более чем вдвое — до 45 миллиардов долларов.В EIA считают, что добыча сланцевой нефти в марте снизится до 7,5 миллиона баррелей в сутки. Отрицательная динамика наблюдается в шести из семи нефтеносных районов — формациях Анадарко, Баккен, Найобрара, Игл-Форд, Берман, Гейнсвилл, Аппалачи.По прогнозу Fitch, сланцевая отрасль еще два-три года не вернется к докризисным показателям — производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи.Нелепое положениеТаким образом, США оказались в довольно нелепой ситуации: усиление зависимости от российской нефти полностью противоречит энергетическому курсу государства, отмечает Bloomberg. С одной стороны, Вашингтон всеми силами заставляет Европу отказаться от "Северного потока — 2", чтобы продавать собственный газ. С другой — американские нефтеперерабатывающие заводы покупают в России больше сырья, чем когда-либо. "Нефтяные танкеры, пришвартованные к НПЗ в Бэйтауне, штат Техас, выглядят точно так же, как и многие другие, курсирующие по акватории Хьюстонского судоходного канала. Но в их вместительных трюмах спрятан необычный груз: российская нефть, — отмечает агентство. — Путь к тому, чтобы Россия стала ключевым поставщиком нефти в США, вымощен рыночной смекалкой, удачей и доказанной способностью Кремля обернуть политику Вашингтона в свою пользу". "А ведь Трамп хвастался, что США превратились в энергетическую сверхдержаву и страна никогда не будет зависеть от "враждебных" иностранных поставщиков", — иронизирует по этому поводу Марк Финли, нефтяной аналитик Института Бейкера Университета Райса в Хьюстоне.Интересно, что сложившуюся ситуацию в Вашингтоне никак не комментируют. Однако неуклонный рост импорта явно указывает на то, что мантра об энергетической независимости, которую твердил бывший президент США Дональд Трамп, не сработала.
https://ria.ru/20210220/moroz-1598188720.html
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цены на нефть, минэнерго сша, северный поток — 2, мексиканский залив, дональд трамп, fitch ratings, опек, сша, экономика

На двух стульях: США рекордно закупились российской нефтью

08:00 31.03.2021 (обновлено: 08:10 31.03.2021)
 
© AFP 2021 / Robin Beck Вид на нефтеперерабатывающий завод в США
Вид на нефтеперерабатывающий завод в США - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© AFP 2021 / Robin Beck
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. На фоне ухудшения отношений с Москвой и давления на Европу из-за "Северного потока — 2", под эхо угроз новых санкций американцы резко нарастили закупки российской нефти. Почему собственная внешняя политика не мешает им приобретать у России все больше энергоресурсов — в материале РИА Новости.

Нарастили импорт

В прошлом году российский импорт нефти и нефтепродуктов в США увеличился на 3,5 процента и достиг девятилетнего максимума, сообщили в управлении энергетической информации американского Минэнерго (EIA). Россия вышла на второе место среди поставщиков, потеснив Саудовскую Аравию, резко снизившую экспорт, чтобы восстановить баланс на рынке.
В 2020-м американцы получали из России в среднем 538 тысяч баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии — 522 тысячи. Крупнейшие покупатели — Valero и Exxon, приобретшие 55 и 50 миллионов баррелей соответственно. На эти две компании пришлась почти половина российского импорта.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок

Неоткуда взять

К России американские НПЗ обратились, лишившись сырья из Венесуэлы. Это заслуга Дональда Трампа, в 2019-м наложившего санкции на Petroleos de Venezuela S. A. Цепочки поставок нарушились.
В наиболее сложном положении оказались заводы Мексиканского залива и Восточного побережья, в том числе Citgo Petroleum, Valero Energy, Chevron. Американцы покупают в России главным образом не сырую нефть, а мазут, необходимый для производства бензина.

"Потеряв венесуэльскую нефть и столкнувшись с удорожанием сырья у традиционных поставщиков ОПЕК, США стали основным потребителем российского мазута", — указывает Ади Имсирович, научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

Ситуацию усугубило сокращение добычи ОПЕК. Поставки из Саудовской Аравии сейчас на минимуме с 1985 года. И лишь мазут из России позволил американским НПЗ продолжать работу, констатировали аналитики.

Cланцевый кризис

Сказалось и обрушение сланцевой отрасли из-за пандемии. В США добывали 13 миллионов баррелей в сутки, теперь — 11 миллионов.
Рухнул спрос на энергоносители, обвалились нефтяные котировки. Число газовых и буровых установок неуклонно сокращалось, компании приостанавливали работу. Обанкротились полторы сотни сланцевых производителей.
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В первую очередь это те, у кого проблемы возникли еще до ковида: компании влезли в долги в условиях острой нехватки инвестиций. Уолл-стрит с 2018-го охладела к сланцевикам, рассудив, что прибыли там практически никакой, большинство проектов глубоко убыточны.
В 2020-м, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), инвестиции упали более чем вдвое — до 45 миллиардов долларов.
В EIA считают, что добыча сланцевой нефти в марте снизится до 7,5 миллиона баррелей в сутки. Отрицательная динамика наблюдается в шести из семи нефтеносных районов — формациях Анадарко, Баккен, Найобрара, Игл-Форд, Берман, Гейнсвилл, Аппалачи.
По прогнозу Fitch, сланцевая отрасль еще два-три года не вернется к докризисным показателям — производители озабочены оптимизацией затрат и возвратом инвестиций, а не наращиванием добычи.

Нелепое положение

Таким образом, США оказались в довольно нелепой ситуации: усиление зависимости от российской нефти полностью противоречит энергетическому курсу государства, отмечает Bloomberg. С одной стороны, Вашингтон всеми силами заставляет Европу отказаться от "Северного потока — 2", чтобы продавать собственный газ. С другой — американские нефтеперерабатывающие заводы покупают в России больше сырья, чем когда-либо.
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"Нефтяные танкеры, пришвартованные к НПЗ в Бэйтауне, штат Техас, выглядят точно так же, как и многие другие, курсирующие по акватории Хьюстонского судоходного канала. Но в их вместительных трюмах спрятан необычный груз: российская нефть, — отмечает агентство. — Путь к тому, чтобы Россия стала ключевым поставщиком нефти в США, вымощен рыночной смекалкой, удачей и доказанной способностью Кремля обернуть политику Вашингтона в свою пользу".
"А ведь Трамп хвастался, что США превратились в энергетическую сверхдержаву и страна никогда не будет зависеть от "враждебных" иностранных поставщиков", — иронизирует по этому поводу Марк Финли, нефтяной аналитик Института Бейкера Университета Райса в Хьюстоне.
Интересно, что сложившуюся ситуацию в Вашингтоне никак не комментируют. Однако неуклонный рост импорта явно указывает на то, что мантра об энергетической независимости, которую твердил бывший президент США Дональд Трамп, не сработала.
 
Цены на нефтьМинэнерго СШАСеверный поток — 2Мексиканский заливДональд ТрампFitch RatingsОПЕКСШАЭкономика
 
 
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