https://ria.ru/20210331/natsionalizatsiya-1603671475.html

Сенатор оценила идею национализировать компании при срыве гособоронзаказа

Сенатор оценила идею национализировать компании при срыве гособоронзаказа

Профильные комитеты Совфеда по бюджету и по обороне могут обсудить предложение профсоюзов о национализации предприятий, срывающих гособоронзаказ, это крайняя,... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T17:26

2021-03-31T17:26

2021-03-31T17:56

россия

владимир путин

экономика

совет федерации рф

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда по бюджету и по обороне могут обсудить предложение профсоюзов о национализации предприятий, срывающих гособоронзаказ, это крайняя, но справедливая мера, заявила РИА Новости в среду первый замглавы бюджетного комитета Елена Перминова.Ранее президент РФ Владимир Путин допустил национализацию таких предприятий, отвечая на инициативу профсоюзов.Она подчеркнула, что это очень революционное предложение, однако по отношению к злостным нарушителям это будет "крайняя, но справедливая мера".По мнению законодателя, должна быть финансовая дисциплина, "государство обосновано рассчитывает, что, выделяя средства на госзаказ, эта работа будет выполнена, производственный процесс налажен, люди получат оплату труда".

https://ria.ru/20201115/oborona-1584706601.html

https://ria.ru/20201221/putin-1590212681.html

россия

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россия, владимир путин, экономика, совет федерации рф