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Сенатор оценила идею национализировать компании при срыве гособоронзаказа
Сенатор оценила идею национализировать компании при срыве гособоронзаказа
Профильные комитеты Совфеда по бюджету и по обороне могут обсудить предложение профсоюзов о национализации предприятий, срывающих гособоронзаказ, это крайняя,... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T17:26
2021-03-31T17:56
россия
владимир путин
экономика
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда по бюджету и по обороне могут обсудить предложение профсоюзов о национализации предприятий, срывающих гособоронзаказ, это крайняя, но справедливая мера, заявила РИА Новости в среду первый замглавы бюджетного комитета Елена Перминова.Ранее президент РФ Владимир Путин допустил национализацию таких предприятий, отвечая на инициативу профсоюзов.Она подчеркнула, что это очень революционное предложение, однако по отношению к злостным нарушителям это будет "крайняя, но справедливая мера".По мнению законодателя, должна быть финансовая дисциплина, "государство обосновано рассчитывает, что, выделяя средства на госзаказ, эта работа будет выполнена, производственный процесс налажен, люди получат оплату труда".
https://ria.ru/20201115/oborona-1584706601.html
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россия, владимир путин, экономика, совет федерации рф

Сенатор оценила идею национализировать компании при срыве гособоронзаказа

17:26 31.03.2021 (обновлено: 17:56 31.03.2021)
 
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда по бюджету и по обороне могут обсудить предложение профсоюзов о национализации предприятий, срывающих гособоронзаказ, это крайняя, но справедливая мера, заявила РИА Новости в среду первый замглавы бюджетного комитета Елена Перминова.
Ранее президент РФ Владимир Путин допустил национализацию таких предприятий, отвечая на инициативу профсоюзов.
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"Эта тема требует обсуждения, я полагаю, наш комитет и комитет по обороне будет обсуждать эту инициативу", - сказала Перминова.

Она подчеркнула, что это очень революционное предложение, однако по отношению к злостным нарушителям это будет "крайняя, но справедливая мера".
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По мнению законодателя, должна быть финансовая дисциплина, "государство обосновано рассчитывает, что, выделяя средства на госзаказ, эта работа будет выполнена, производственный процесс налажен, люди получат оплату труда".
 
РоссияВладимир ПутинЭкономикаСовет Федерации РФ
 
 
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