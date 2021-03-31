https://ria.ru/20210331/natsionalizatsiya-1603630443.html

Путин назвал национализацию срывающих гособоронзаказ компаний возможной

Путин назвал национализацию срывающих гособоронзаказ компаний возможной

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности национализации для сохранения занятости, отметил, что такой инструмент допустим, в том числе в случае... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:34

2021-03-31T14:34

2021-03-31T19:43

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности национализации для сохранения занятости, отметил, что такой инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа."Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются — и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают. Вот я хочу обратить на это внимание Александра Николаевича (Шохина, главы РСПП. — Прим. ред.) и хочу, чтобы все имели это в виду", — отметил президент.Федерация независимых профсоюзов России предлагает разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, "и приступить к его практическому использованию".

https://ria.ru/20210331/biznes-1603627736.html

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2021

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владимир путин, общество