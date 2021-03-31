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Путин назвал национализацию срывающих гособоронзаказ компаний возможной
Путин назвал национализацию срывающих гособоронзаказ компаний возможной
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности национализации для сохранения занятости, отметил, что такой инструмент допустим, в том числе в случае... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:34
2021-03-31T19:43
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности национализации для сохранения занятости, отметил, что такой инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа."Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются — и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают. Вот я хочу обратить на это внимание Александра Николаевича (Шохина, главы РСПП. — Прим. ред.) и хочу, чтобы все имели это в виду", — отметил президент.Федерация независимых профсоюзов России предлагает разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, "и приступить к его практическому использованию".
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владимир путин, общество

Путин назвал национализацию срывающих гособоронзаказ компаний возможной

14:34 31.03.2021 (обновлено: 19:43 31.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности национализации для сохранения занятости, отметил, что такой инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа.

"Да, такой инструмент возможен. В том числе и в случае — и вот это совсем другая история, но тем не менее — такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", — сказал Путин на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

"Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются — и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают. Вот я хочу обратить на это внимание Александра Николаевича (Шохина, главы РСПП. — Прим. ред.) и хочу, чтобы все имели это в виду", — отметил президент.
Федерация независимых профсоюзов России предлагает разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, "и приступить к его практическому использованию".
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